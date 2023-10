Getafe plantea quitar el nombre de Alfonso Pérez al estadio tras lo dicho sobre el fútbol femenino

Indignación en el ayuntamiento madrileño de Getafe, tras las declaraciones vertidas en una entrevista por uno de sus deportistas más laureados, Alfonso Pérez, en relación con el fútbol femenino y la lucha que han protagonizado las jugadoras españolas para conseguir mayores condiciones de igualdad respecto a sus compañeros varones. Pérez, el exfutbolista y entrenador curtido en las filas del Real Madrid, es tan importante para esta urbe que el estadio del CF Getafe lleva su nombre. Pero eso puede cambiar.

Según ha publicado la Cadena SER, el Ayuntamiento de Getafe ha propuesto retirar el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum. La propia alcaldesa, Sara Hernández Barroso, lo ha desvelado en declaraciones a 'El Larguero', en cuyas ondas ha mostrado su decepción por las palabras de un deportista tan importante para la localidad, que, a su juicio, ha optado por ir en una "dirección totalmente contraria a los valores que fomenta el deporte".

Para hacerse una idea de la tensión y críticas que han desatado las declaraciones de Pérez en el mundo del fútbol y, especialmente, ante una sociedad que ha visto cómo sus futbolistas daban un golpe en la mesa logrando un antes y un después consiguiendo materializar algunas de sus demandas en materia de igualdad y equiparación con los hombres, basta con rescatar solo algunas frases.

"Deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre"

"Seguro que hay otras deportistas de otros deportes a las que les gustaría cobrar como las jugadoras de la selección española femenino y no pueden, como a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no puedo ser tan bueno. Es lo que hay", ha expuesto Alfonso Pérez.

También ha esgrimido el técnico que "cada uno tiene que saber dónde está y lo que genera" y que por lo tanto, las futbolistas "no se pueden quejar de lo que es actualmente el fútbol femenino", ya que "ha evolucionado". Subraya el exfutbolista también un "pero": "Pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

Lejos de quedarse ahí, Alfonso Pérez también reconoció que obligaría a las jugadoras de la selección española a besar tanto el escudo como la bandera de España para que pudieran hablar o quejarse. La respuesta a estas afirmaciones no se hizo de rogar. "Ha sido muy triste cómo ver que nuestro deportista más laureado, campeón olímpico, se ha pronunciado de esta manera que va en una dirección totalmente contrario a los valores que fomenta el deporte", lamentó la alcaldesa getafeña.

"Acordamos que cualquier nombre que se pusiera debería cumplir los mínimos valores de convivencia. No puede ser que ahora, en un estado municipal, el que no lo cumpla sea el ayuntamiento y que tenga el nombre de un deportista que a lo mejor no está completamente alineado con los valores de igualdad, respeto y sacrificio", indicó también Sara Hernández, quien ha recordado que "se están investigando presuntas agresiones sexuales, posibles extorsiones y han tenido que hacer huelga para luchas un convenio colectivo".