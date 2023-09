Jorge Vilda: "Creo que he sido cesado injustamente y no me lo esperaba"

Jorge Vilda, destituido este martes como seleccionador nacional femenino de fútbol, ha expresado en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER que cree que se ha tomado esta decisión "injustamente" y que no era "merecida", y que únicamente le han comunicado desde la RFEF que se debía a "cambios estructurales".

"Estoy todo lo bien que se puede estar después de ser campeonas del mundo hace 16 días, de hace diez días estar renovado por cuatro años más con una remuneración mayor, y después de hoy ser cesado creo que injustamente", ha lamentado.

El técnico ha explicado que le han comunicado su destitución tras una "breve reunión" con Pedro Rocha, presidente en funciones de la RFEF, el secretario general y la vicepresidenta de Igualdad y que se debía a "cambios estructurales". No obstante, Vilda ha mencionado que no se esperaba que ese encuentro se saldase con su cese.

"Después de 17 años en el fútbol femenino, después de todo lo que he conseguido, de dejarme la piel como un trabajador más de la federación, y con la conciencia tranquila porque he dado el cien por cien, he dicho que es algo que no entendía y que no veía merecido el cese", ha argumentado.

Por otro, en cuanto a su sucesora, Vilda ha resaltado que ha "felicitado" a Montse Tomé por coger las riendas del combinado nacional. "Es merecido y tiene la capacidad para hacerlo muy bien. Fue elegida por mí para el cuerpo técnico, tiene retos por delante. El mayor legado que he podido dejar es un estilo de juego reconocible y una metodología, lo tiene para aprovecharlo. Está preparada y lo va a hacer bien", ha indicado.