Jorge Vilda, sobre las falsas declaraciones de Jenni Hermoso: “Lo que dice Jenni será su verdad”

Uno de los aspectos más polémicos de lo que ocurrió después de que Luis Rubiales le diera un beso sin consentimiento a Jenni Hermoso en la entrega de medallas del Mundial Femenino es que, al día siguiente, la Agencia EFE se hizo eco de unas supuestas declaraciones de la futbolista enviadas por la RFEF en las que le quitaba importancia al asunto.

Sin embargo, pocos días después la propia jugadora de la selección comunicó que no pronunció esas palabras. Por esas falsas afirmaciones de Jenni Hermoso ha sido preguntado (hasta en dos ocasiones) Jorge Vilda en su entrevista en la Cadena SER.

El que hasta este martes era seleccionador nacional femenino de fútbol, en un primer momento, ha dicho al respecto que “soy seleccionador, alineo a las jugadoras, pero el tema de comunicados no es labor del seleccionador, para eso está el gabinete de presidencia y está comunicación, no es función del seleccionador”.

Al ser preguntado sobre si le sorprendió conocer que no eran declaraciones de la jugadora, Vilda ha expresado que “he desconectado bastante y de este tema no te puedo decir porque no lo sé”.

Ante esa desconexión del técnico, el entrevistador le confirmó que era Hermoso quien había afirmado que las palabras enviadas como suyas no salieron de su boca. Teniendo ya esa certeza, Jorge Vilda ha señalado que “ahí no puedo entrar” y ha indicado que “cada uno es mayorcito, Jenni tiene 33 años y sabe lo que dice y lo que no dice, imagino”.

Al volver a ser preguntado sobre la misma cuestión, al dejar esas palabras dudas en el entrevistador, Vilda ha afirmado: “La respuesta es clarísima, no tenía conocimiento de esto y lo que dice Jenni será su verdad”.

Antes de pronunciarse sobre esta polémica de las falsas declaraciones de Jenni Hermoso, el exseleccionador nacional hizo referencia a su buena relación con la relación con la jugadora: “La conozco desde hace dieciséis años, desde que era niña. La he visto hacerse mujer y un referente mundial. Sé que lo está pasando mal ella y también su familia. Está esperando que pase todo. No he hablado con ella. He desconectado del teléfono. Solo puedo decir que ella me ha ayudado mucho y yo he puesto todo de mi parte para que a ella también la vaya bien”.