La futbolista Vero Boquete sentencia el comunicado de la Selección masculina en dos palabras

La icónica y afamada futbolista gallega Verónica, 'Vero', Boquete, se ha pronunciado sobre el comunicado de los jugadores del bloque masculino de la Selección Española de Fútbol en el que condenan la conducta del presidente de la RFEF suspendido temporalmente por la FIFA, Luis Rubiales, y que dieron a conocer ayer lunes antes del primer entrenamiento de cara al partido contra Georgia para la clasificación de la Eurocopa.

La centrocampista de la Fiorentina ha dejado claro en los micrófonos de la Cadena SER que es un paso positivo y necesario, pero le han bastado dos palabras para describir el contexto en el que llega. Una valoración que ha coincidido con la de muchas otras personas.

Los jugadores de la Roja han mostrado su "solidaridad" con la selección femenina y han cargado contra los "comportamientos inaceptables" del ya expresidente de la RFEF. Lo han hecho de forma pública en un comunicado de urgencia leído por Álvaro Morata, el capitán. "Queremos rechazar unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa", ha señalado el delantero del Atlético en una comparecencia brevísima y sin preguntas antes de salir a entrenar.

Boquete: "Sobra el cuarto punto"

La futbolista compostelana ha subrayado que "no voy a agradecer ese comunicado, porque me parece muy bien, pero llega igual de tarde que el de Luis de la Fuente, que el de Jorge Vilda y el del resto de gente que se ha posicionado diez o quince días más tarde cuando ya ven o intuyen lo que puede pasar".

En esa misma línea, la deportista internacional también ha asegurado que comprende la situación, pero esgrime que no se ha producido en el momento en el que tenía que producirse. "He visto como lo habéis comentado vosotros y como lo ve mucha gente: tarde e insuficiente. Entiendo que no es una situación fácil, pero además de que me faltan cosas en ese comunicado, me sobra el punto cuatro", ha sentenciado Boquete.

"Me da que este comunicado es única y exclusivamente para evitarse preguntas incómodas" Vero Boquete, futbolista de la ACF Fiorentina

"Yo creo que la intención está muy bien, pero el último punto de que ahora empieza un recorrido nuevo, de que empieza una competición y de que quieren centrarse solo en lo deportivo, me da que este comunicado es única y exclusivamente para evitarse preguntas incómodas", ha añadido la jugadora para acordarse de un jugador que se convirtió en ejemplo al dar un paso contundente, Borja Iglesias.

"Esas preguntas incómodas nos hacen falta y necesitamos respuestas contundentes y valientes, como en su día muy rápido dio Borja Iglesias y alguno de sus compañeros", ha sentenciado.