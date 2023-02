Casillas y los Buyer estallan en la Kings League por el mismo motivo: "Esto es una vergüenza..."

Pese a los intentos de Piqué y a las amenazas por parte de la competición sobre los castigos que impondrían a presidentes y jugadores en caso de faltas de respeto hacia los árbitros o protestas fuera de tono y lugar, cada domingo siguen repitiéndose este tipo de actitudes y comentarios por parte de los dueños de los clubes.

En la tarde del domingo y con motivo de la octava jornada de la competición, hasta dos presidentes -en este caso tres al tratarse de los Hermanos Buyer- han realizado protestas públicas acerca de la actitud de los árbitros. Eso sí, cada uno de una forma distinta.

Por un lado están las quejas de los hermanos Buyer que, tras la derrota de su equipo por 1-2 frente a Ultimate Móstoles, han protestado enérgicamente por lo que consideran "una vergüenza".

¿El motivo? El tiempo de añadido. Según Eric y Javi, añadir dos minutos es una broma de mal gusto, ya que, en palabras de los dos "se ha perdido muchísimo más tiempo". Repitieron hasta en tres ocasiones que era una vergüenza, seguramente muy 'calientes' por la reciente derrota de su equipo.

Iker Casillas tira de ironía para protestar

En el otro lado se encuentra el presidente de 1K, Iker Casillas, quien también tras su derrota por 4-5 frente a Los Troncos en el cuarto partido del día, tiró de ironía para mostrar su parecer al respecto de la actitud del árbitro.

El partido, que no tuvo especial polémica, ganó tensión en los últimos dos minutos, cuando el equipo de Casillas anotó dos goles, iniciando lo que pudo haber sido una auténtica proeza. Pero no fue así según Iker Casillas por "el poco tiempo añadido cuando se ha perdido mucho más tiempo y no se ha recuperado", afirmó el exportero.

De hecho, el presidente de 1K consideró que su remontada fue frustrada como consecuencia de la decisión del colegiado. "Lo mejor es que me calle porque si no, mi equipo jugará con uno menos el próximo partido".

Además, en tono irónico, se ha referido al comportamiento del árbitro como "muy muy bueno. Ha sido un gran arbitraje, estoy muy contento por cómo ha tratado a mi equipo", ha reafirmado Iker.

Finalmente se refirió a las posibilidades de clasificarse, objetivo para el que tendría que conseguir dos victorias más. Ante esta cuestión, Casillas ha sostenido que lo que quiere es "que nos arbitren bien", dejando clara su postura acerca de la actuación del árbitro.