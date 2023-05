Todas las novedades en el reglamento de la Kings League para el segundo 'split'

La Queens League y la Kings League echarán a rodar este fin de semana -sábado para las chicos y domingo para los chicos-, y debido al inicio de la competición, en la noche del viernes ha tenido lugar el primer 'Chup Chup' de la Queens League y el primero del segundo split de la Kings League.

Como todo el mundo sabe, la principal virtud de la competición de Gerard Piqué se centra en las novedades y el hype que puedan crear, y por tal motivo, este segundo split contará con varias innovaciones para ambos campeonatos.

Cambio en la puntuación

A diferencia de la primera edición de la Kings League, para esta nueva entrega -y también para la Queens League- el método de puntuación tendrá en cuenta más factores además de la victoria-derrota.

Victoria durante el partido: 3 puntos

Victoria en penaltis: 2 puntos

Derrota en penaltis: 1 punto

Derrota durante el partido: 0 puntos.

Minuto 18 y minuto 38

Durante el primer split, el minuto 18 era uno de los momentos claves de los partidos ya que se tiraba el dado de la liga (1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3...). Este aspecto se mantendrá también en esta segunda edición, a la que se le añade un nuevo factor: el minuto 38.

Entre el minuto 38 y el final del partido, se jugará con un balón naranja, y que en caso de que cualquier equipo anote gol, contará doble. Además, diez segundos antes del minuto 18 y del minuto 38 habrá una cuenta atrás de diez segundos, y en el momento en el que el crono llegue a 0, el partido se parará pase lo que pase, salvo que haya un penalti, el cual sí se chutaría.

A partir del minuto 38 se podrá utilizar la carta Penalti Presidente pero no contará doble aunque durante esos minutos se esté jugando con el balón naranja.

Armas secretas

Como novedad para esta edición, se han incorporado la compra de armas secretas con los 100 millones virtuales que la competición aportó a cada equipo. Estas se tendrán que utilizar obligatoriamente en la primera mitad para evitar posibles robos de cartas o polémicas, como ha explicado Gerard Piqué.

Con la incorporación de estas nuevas cartas, en cada partido cabe la posibilidad de que cada uno de los equipos cuente con dos cartas, algo que la pasada edición no ocurría. Además, las cartas tendrán que anunciarse durante el 'Chup Chup' del viernes.

Dado de la Liga

El famoso dado de la Liga, trae un par de variaciones respecto al pasado split. Además del 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4 y 5 vs 5 -se ha eliminado el 6 vs 6- habrá una nueva opción: el 1 vs 1 con portero, que se producirá cuando el dado caiga con el escudo de la Queens o Kings League boca arriba.

El 1 vs 1 continuará igual que antes pero en el 1 vs 1 con portero, el guardameta no podrá salir del área para favorecer el espectáculo.

Horarios de la primera jornada de la Kings League y de la Queens League

16:00 Los Troncos - Rayo de Barcelona

17:00 1K - Jijantes

18:00 Aniquiladores - El Barrio

19:00 Saiyans - Ultimate Móstoles

20:00 Porcinos - XBuyer

21:00 Pío - Kunisports