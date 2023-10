La declaración de Jenni Hermoso ante la Fiscalía: "No fue consentido, me sentí no respetada... no me merezco esto"

Jenni Hermoso confirmó ante la Fiscalía que el beso que le dio Luis Rubiales "no fue consentido". El programa Código 10 (Telecinco) ha hecho pública la declaración de la futbolista en la causa que investiga unos hechos que han revolucionado el fútbol español y mundial.

La delantera explicó, en su vista del pasado 6 de septiembre, ante la Fiscalía que se sintió "no respetada, ni como jugadora ni como persona", contradiciendo así la versión de Rubiales, que siempre ha defendido que se trató de un beso "mutuo, consentido y eufórico" e incluso llegó a culpabilizar a Hermoso.

Esa declaración sirvió al Ministerio Público para que lanzara una querella contra el por entonces presidente de la RFEF, llevando el llamado 'caso Rubiales' a una nueva dimensión legal.

Hermoso, actualmente en el Pachuca, reconoció en esa vista que quedó en shock tras el beso. "En ningún momento me podía esperar que pasara así. Yo había abrazado a la reina, a su hija... y él era una persona de confianza; nadie se esperaba que fuera a hacer algo así. No tuve tiempo de reaccionar, obviamente", ratificó.

"Al instante me bajé a la tarima y al ver a mis compañeras, Alexia e Irene 'oye que Rubiales me acaba de dar un beso en la boca', a lo que Alexia me contestó 'qué dices' y yo les dije que 'sí, muy fuerte'", prosigue en su declaración.

"Yo ahí estaba [silencio] es que no me lo hubiera esperado era algo que yo no busqué... pero al momento pensé que no podía dejar de disfrutar el momento [...] Al final me siento con ellas (las compañeras) e intento desconectar del momento y disfrutar de lo que estamos viviendo".

Intentado recordar el momento, Jenni Hermoso le explicó a la fiscal que tiene lagunas del momento del beso. "Subí y y yo le dije 'la que hemos liado'. Él pega un salto y me dice 'este mundial lo hemos ganado gracias a ti' y ya no recuerdo nada más. Me agarra la cabeza y no recuerdo", sentenció en el careo ante la magistrada que saca a la luz Código 10.

"No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa", remata poco después, víctima ya del foco mediático y de una campaña en su contra por parte del entorno de Rubiales.

Sí recuerda los momentos posteriores, ya en el vestuario de las campeonas. Según su versión, "él está fuera de la puerta y me llama, empezó 'Jenni, se está hablando mucho del beso...', tratando de calmar los ánimos, explicaba la delantera. Ya con ambos en el interior del vestuario, asegura que siguió la presión: "Desvió el tema con lo del viaje a Ibiza... me tenía agarrada todo el rato del hombro".