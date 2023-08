El fútbol español, en 'shock' y a la espera: crónica de un lunes que eleva el 'caso Rubiales' a una nueva dimensión

AFP via Getty Images

No hay lunes de resaca deportiva en el fútbol español, pero sí de espera muy tensa. El escándalo a raíz del beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso no deja de crecer y este lunes ha entrado en una nueva dimensión. La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar unos hechos que, si se persona la propia Hermoso, podría ir directo a la vía penal.

Todo, a expensas de lo que decida el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre la denuncia presentada por el CSD para inhabilitar a Rubiales. De ello también depende el futuro inmediato de la 'nueva' RFEF que este lunes se ha reunido por primera vez sin el que ha sido su jefe los últimos cinco años.

De Rubiales, a este punto, no se sabe nada, salvo que ya ha iniciado su "necesario descanso" que apuntó en la asamblea del viernes. De su familia sí, en un día en el que su madre y su prima se han convertido en noticia

El fútbol español sigue sumido en un shock con el reloj en contra. El tiempo apremia a las dos selecciones, masculina y femenina, y, en este minuto, nadie sabe nada.

A la espera del TAD

En una rueda de prensa peculiar y pensada para valorar la decisión del TAD, el presidente del CSD ha comparecido para informar de que no había aún decisión del TAD. Ya puestos y ante los medios, Víctor Francos no ha perdido ocasión para defender su gestión y la del Gobierno, especialmente tras las críticas de Yolanda Díaz por la "tardanza" en actuar.

Desde el organismo deportivo del Ejecutivo han confirmado que "seguimos pensando que nuestra denuncia tiene todos los fundamentos jurídicos para que sea atendida como una falta muy grave", la elevada el sábado. De hecho, confirman el camino legal toda vez reciban la 'luz verde' del tribunal. "En el momento en el que el TAD determine, activaremos nuestros mecanismos [...] si el TAD comunica favorablemente y el plazo son 48 horas, no tardaremos 49 en reunirnos, tenedlo claro", ha señalado.

De momento, toca seguir a la espera de, esta vez, "un comunicado o una nota de prensa" donde, según Francos, "diremos lo que vamos a hacer... que ya lo sabéis", reiterando su voluntad de ir contra Rubiales "sine die" y hasta el final.

La Fiscalía se mete de lleno y le abre la puerta a Hermoso

La noticia saltaba este mediodía. El Ministerio Público ha abierto diligencias por presunta "agresión sexual" en el beso de Rubiales a Hermoso en la celebración. La Fiscalía se apoya en el artículo 178.1 del Código Penal y en la recién aprobada y modificada ley del 'sólo sí es sí'.

Lo ha hecho, sobre todo, tras conocer el testimonio de Hermoso con el doble comunicado del viernes. En ellos, la jugadora se reconocía "víctima de una agresión" y refutaba la versión del presidente suspendido de la RFEF, alegando que "el beso no fue consentido".

"Atendido el momento extraprocesal en el que nos encontramos y lo inequívoco de sus declaraciones, es preciso determinar la trascendencia jurídica de las mismas", justifica la Fiscalía su movimiento, que queda sobre todo en manos de la delantera.

Jenni Hermoso, el factor clave del proceso

De hecho, el mismo Ministerio Fiscal era el encargado en 'abrirle la puerta' legal a la jugadora. En su comunicado informaban de la voluntad de contactarle para plantearle si quiere ser parte denunciante de Rubiales. De ocurrir, el proceso se dispararía en su gravedad y abriría la vía penal.

Dada la naturaleza de los hechos y la condición de Hermoso, que no es considerada 'víctima de especial protección', solamente su personación en la causa impulsaría una vía de tribunales que, en un caso extremo, podría dar con Rubiales en la cárcel.

De 1 a 4 años de prisión, según el ordenamiento jurídico, si bien este es un punto muy en el aire, por la cantidad de factores y elementos de juicio que saldrían a colación.

Ahora, Hermoso tiene 15 días para decidir.

La primera reunión de la RFEF 'post Rubiales'

Reunión de urgencia de la RFEF este lunes RFEF

Bajo el mandato interino del hasta ahora vicepresidente Pedro Rocha, la plana mayor de la federación se ha reunido de urgencia este lunes para analizar la actual situación y los posibles escenarios tras la suspensión temporal de la FIFA a Rubiales.

Son muchas más las preguntas lanzadas que las respuestas obtenidas, en un momento crucial y con la 'cuenta atrás' de los inminentes compromisos de las selecciones masculina y femenina, con ambos seleccionadores en el foco mediático.

En silencio, sin cámaras y en un tono radicalmente diferente al show del viernes, la renovada RFEF busca reconstruirse en un momento crítico y con todo en el aire. La reunión suma horas sin que, por ahora, haya ningún tipo de fumata blanca.

El papel de la 'familia Rubiales' y una madre en huelga de hambre

La noticia sorprendía a primera hora. La madre de Luis Rubiales se ha encerrado en una iglesia de Motril (Granada) y en ella ha iniciado una huelga de hambre contra lo que, denuncia, se ha convertido en una "cacería social y mediática" contra su hijo.

Al mismo tiempo, la familia ha dado la cara en público para meter presión a Jenni Hermoso, a la que han afeado haber "cambiado su versión tres veces" y le piden "que diga la verdad" sobre el acercamiento y el beso en el momento de la celebración.

Incógnitas y urgencias deportivas: ¿qué pasa con De la Fuente y Vilda?

Aunque no lo parezca en estos momentos, el 'balón' sigue rodando y las dos selecciones absolutas comienzan a jugarse su futuro muy pronto. Primero la absoluta, que este viernes tendrá lista para sus próximos compromisos clasificatorios para la Eurocopa. A ella llegará Luis de la Fuente entre críticas por sus aplausos durante la intervención de Rubiales del viernes. Incluso Yolanda Díaz ha 'pedido' su salida del cargo por no considerarle "capacitado" tras sus gestos en favor del por entonces presidente de la RFEF. Ni a él ni a Jorge Vilda, contra el que también ha cargado.

"Quien aplaude una vulneración de derechos, quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, lo que se denomina un 'beso robado', no deben de continuar en sus puestos", apuntaba este lunes Díaz en una crítica tanto a De la Fuente como a Jorge Vilda.

En el caso del seleccionador femenino es más grave. Sin equipo técnico apenas, entre dimisiones y críticas, y con el plante de la práctica totalidad de las futbolistas españolas (todas las mundialistas, las 15 y decenas de otras jugadoras 'convocables'), España arranca la Nations League el 22 de septiembre, una cita clave porque otorga plazas para los JJOO. Y a tres semanas de la convocatoria, no hay a quien convocar, como parte del plante de 81 deportistas que rechazaron volver hasta que no cambien "los actuales dirigentes".

Estas palabras no mencionan a Jorge Vilda de forma expresa, pero todas las miradas se dirigen hacia el técnico campeón del mundo, que ya estaba en entredicho, deportiva y socialmente, antes del Mundial desde que estalló el conflicto de las 15.