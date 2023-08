Las palabras de Alexia Putellas sobre el fútbol femenino que todos deberíamos escuchar

La jugadora de la selección española y el Barça Alexia Putellas ha vuelto a dejar una lección magistral con una nueva reflexión sobre las necesidades reales del fútbol femenino y su futuro. En sentido, este martes ha dejado claro que "todas" las futbolistas quieren "que haya respeto" hacia su profesión, pero lo que están tratando de lograr es dejar un "legado" a las siguientes.

"Todas queremos que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que lo hay en el masculino, simplemente peleamos por eso. No sólo necesitamos la ayuda de las jugadoras, la unión es el primer paso, pero queremos dejar un legado, que las siguientes no se tengan que preocupar de estas cosas, porque al final es energía que centras en otras cosas que realmente no son tu trabajo", comnetó Putellas en una entrevista al medio mexicano TUDN.

En medio de la polémica que ha salpicado al combinado flamante campeón del mundo por el beso de Luis Rubiales, suspendido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a Jenni Hermoso, la jugadora del Barça insistió en que el trabajo de las futbolistas "está dentro del campo, 24/7 siendo futbolista".

"Pero no invirtiendo energía en reuniones, en conseguir mejores infraestructuras, mejores facilidades que te ayuden a hacer bien tu trabajo. Por eso necesitamos que también haya ejecutivos, instituciones que peleen por eso para nosotras poder estar centradas en ello", agregó la centrocampista, una de las jugadoras que firmaron un comunicado en el que aseguraron que no volverían a la selección hasta que no hubiera cambios estructurales.

Jenni Hermoso reaparece y agradece el apoyo recibido La futbolista ha preferido no comentar nada sobre el discurso de Rubiales.

"Siento que no sabes nunca cuándo va a ser la última vez"

Sobre la primera estrella bordada por España en el Mundial, Putellas reconoció que "aún no" lo ha asimilado, "como lo de las Ligas, las Champions" logradas con el Barça. "Siempre digo lo mismo, seré consciente de todo el día que decida colgar las botas. Ahí yo creo que miraré atrás y me quedaré con todo eso, con los momentos con compañeras, con las primeras veces en el Camp Nou, esa conexión con la afición, el haberme vaciado", reflexionó, aunque quedan "muchos años" para eso.

La doble Balón de Oro necesitaba y quería "estar cuanto antes con el equipo", por eso adelantó su vuelta para estar en la gira azulgrana de pretemporada en México. "Mi situación del año pasado ya sabemos cuál fue, que estuve lesionada casi toda la temporada con la operación de la rodilla, entonces necesito volver a coger rutinas. Mi cuerpo también me pedía eso, me pedía unos días de descanso, ya los tuve y 15 días, 10 días, me parecían demasiado", explicó.

"Desde que me lesioné siento que no sabes nunca cuándo va a ser la última vez, si se va a repetir. Además, es una experiencia estar en el Estadio Azteca, con tantos aficionados, con gente del Barça en México, para mí es algo histórico y lo quiero vivir y disfrutarlo", añadió.