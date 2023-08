Qué pensaría la España de 2023 de este vídeo de Aznar de hace 15 años, tras lo de Rubiales

El escándalo y polémica desatados por la conducta del presidente suspendido temporalmente por la FIFA de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la final del Mundial de Fútbol femenino, ha puesto en primera línea del debate el papel y presencia de las mujeres en los organismos e instituciones de este deporte.

A la luz de las distintas informaciones que han venido surgiendo y de la oleada de apoyos feministas en la calle y en redes sociales, también se están recuperando casos del pasado para demostrar que el machismo ha sido una lacra que ha acompañado a altos cargos y representantes de la política de alto nivel. En ese contexto, en X -red social antes conocida como Twitter- han recuperado un vídeo del expresidente del Gobierno José María Aznar de hace 15 años que está siendo muy comentado.

Se trata de un vídeo tomado en un acto público en 2006, en el que una periodista del programa 'La Noche Hache' le formula una pregunta a Aznar y éste, en lugar de responder, le sonríe mientras le introduce lentamente un bolígrafo en el escote.

"Eso de meterme en el boli en el escote..."

"¿Se inspiró usted en el señor [Andrés] Pastrana cuando dijo el Movimiento de Liberación Vasco en su época?", le preguntaba por aquel entonces la periodista Marta Nebot, de uno de los términos con el que llegó a referirse a la banda terrorista ETA, otro episodio de la política española que también ha sido muy comentado en la actualidad ante las críticas del PP actual al PSOE por llegar a acuerdos con EH Bildu.

Se refería la periodista al exmandatario colombiano Andrés Pastrana, que precisamente era el que presentaba libro en la Casa de América

"No sabes donde poner el boli y lo pones ahí en plan banderilla"

Tras meterle el bolígrafo en una zona tan íntima y, entre sonrisas, Aznar comenzó a alejarse de la profesional de la comunicación que, atónita y tras darse la vuelta, reflexiona ante la cámara con gesto muy serio: "Eso de meterme el boli en el escote, yo no sé cómo tomármelo".

Según recogió El País en su momento, Nebot también indicó que "yo pensé que quería callarme la boca y librarse de mí de un plumazo". En declaraciones a la Cadena SER, la periodista detalló que "gracia no me hizo. La gente que no tiene sentido del humor, cuando le entras con humor, salen por sitios raros porque no saben cómo reaccionar" y valoró que "no sabes donde poner el boli y lo pones ahí en plan banderilla".

'Bonus track' de 2010: el alcalde del PP de Valladolid sobre la ministra de Igualdad

Por otra parte, desde la misma cuenta de X en la que han recuperado el vídeo también han compartido unas declaraciones a Onda Cero del exalcalde popular vallisoletano Javier León de la Riva, sobre la exministra socialista Leire Pajín, en 2010.

"Cada vez que 'la' veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar"

"Leire Pajín, que es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta", afirmó, para, ni de lejos, quedarse ahí. "Tengo que decir que cada vez que 'la' veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar", resolvía León de la Riva.