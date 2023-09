Madrid ya sueña con la 'Champions' del fútbol americano: nacen los Madrid Bravos

El sueño de la 'Champions' del fútbol americano ya es una realidad en Madrid. Este martes se ha presentado oficialmente la nueva franquicia, los Madrid Bravos, que disputará la próxima edición de la European League of Football (ELF). Con sede en la capital y tras dos años de desarrollo y muchos "pasos", prepara ya su debut en una competición a la que la todopoderosa NFL no deja de mirar.

Con un toro como símbolo, bravura, fuerza, lucha y victoria a modo de valores y estampida a la victoria de lema, el proyecto nace de la mano de los hermanos Jaime y José Martín —general manager y director adjunto, respectivamente— además de la participación de la agencia española You First como socio y la colaboración de los Ayuntamientos de Madrid y Las Rozas. Todos ellos han estado en el acto de presentación, en las oficinas de You First, de un equipo que busca ir "más allá" de victorias y touchdowns.

"Queremos ser plataforma de crecimiento del deporte en España y servir para atraer el talento que ha tenido que irse fuera, que hay mucho, así como desarrollar nuevos talentos que aún no conocen este deporte". Así comenzaba el máximo responsable de una franquicia que a partir de este otoño tendrá que medirse a otras de Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Austria... y con unos vecinos, los Barcelona Dragons, también presentes en la ELF.

Porque los duelos con el renombrado proyecto catalán a usanza de la histórica franquicia pueden ser "un momento clave" en la nueva andadura. "Sin duda servirán para atraer a un público generalista", reconocía a El HuffPost en un encuentro con diversos medios, sabedor de la "necesidad" de enganche. "Seremos rivales dentro del campo, pero socios fuera de él en este objetivo común de impulsar el football".

Jaime y José Martín, responsables de los Madrid Bravos MIGUEL FERNÁNDEZ MOLINA

Ambición combinada con prudencia en el discurso. Porque, en palabras de ambos responsables, los objetivos son "todos" y eso incluye convertirse en "la mejor franquicia" de Europa, pero sin marcarse unos plazos concretos. "Lo primero era estar aquí y desde aquí, crecer hasta establecer un proyecto a gran escala".

"El momento para hacerlo era ahora", exponía convencido Jaime Martín cuando se le preguntaba por el camino, un tránsito iniciado formalmente hace ahora dos años. A semanas del comienzo de la pretemporada y próxima campaña de la gran competición continental, el manager ha querido reivindicar el "momento de expansión" de una disciplina que "en Madrid puede llegar a un millón de aficionados, seguidores esporádicos y curiosos". Pero el auge no es sólo de Madrid, ha querido matizar.

"La NFL ha tenido que acelerar su nivel de actividades previstas en Europa por el aumento de visibilidad y tirón del football y eso incluye a España", ha seguido afirmando Martín. Actividades entre las que ya suenan "rumores, cada vez con más fuerza" de un posible partido de la gran liga americana en el Santiago Bernabéu, entre las franquicias de Miami y Chicago, que disponen de los derechos de la competición en España y "con los que ya hemos tenidos contactos". A esas alturas, cada llamada y cada reunión cuentan.

En un plano mucho más local, los Bravos tienen claro de dónde nacen, porque pese a ser una estructura nueva, se enraíza con los clubes de la región, como los Osos de Rivas, los Black Demons de Las Rozas. José Martín, director adjunto del nuevo proyecto capitalino, ha adelantado que "trabajaremos en estrecha colaboración para el desarrollo del talento nacional con los equipos madrileños", mientras varios de los responsables presentes en la sala aplaudían. "Ganamos los equipos, gana la franquicia y gana el fútbol americano en España", añadían estos entre bambalinas.

La NFL ha tenido que acelerar su nivel de actividades previstas en Europa por el aumento de visibilidad y tirón del football y eso incluye a España Jaime Martín, general manager de los Madrid Bravos

Es mucho más que deporte para Madrid, dejaba claro en su turno Sonia Cea, concejala delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid. "En cuanto nos presentaron el proyectos dijimos que sí, salimos emocionados". "Conjuga lo que buscamos como ciudad: deporte, afición, innovación; vamos a tener un gran escaparate para la promoción internacional de Madrid", añadía, bromeando con los colores rojiblancos que predominarán en la vestimenta "para alegría del alcalde", conocido hincha atlético.

Acabada la reciente temporada de la ELF vienen meses de "rematar detalles", en boca del general manager. Lo inmediato, definir la que será la 'casa' de los Bravos y su futura plantilla, algo para lo que sus dirigentes piden esperar a octubre. Y a partir de ahí, resuena el grito de guerra de la nueva franquicia: que comience "la estampida".