Una prórroga para intentar coser 'La Roja': cómo Montse Tomé construyó su lista pese al desafío de las 39 internacionales

120 minutos. Lo que tradicionalmente duraba un partido con su prórroga... y lo que hoy sería un partido normal con los descuentos que toca aguantar. En ese tiempo se ha disputado el último de los 'partidos' que afronta la selección femenina de fútbol. Porque sin necesidad de tocar balón, hay mucho en juego aún.

España ya tiene equipo para comenzar a lucir su estrella de campeona del mundo, pero ni con la primera lista de la nueva seleccionadora, Montse Tomé, se puede dar nada por sentado. La sucesión de acontecimientos desde hace 29 días evidencia la incertidumbre que rodea a la selección. Y así ha sido hasta el momento en el que se ha conocido una lista que ha sorprendido hasta a las propias integrantes.

Muchas de ellas se han enterado por las redes o vía whatsapp, para añadirle caos al caos y según ha podido saber El HuffPost estarían estudiando sus opciones legales por si decidiesen no acudir.

En una respuesta al desafío de 'las 39', Tomé ha convocado a 20 de las firmantes de aquel comunicado. Entre ellas, una quincena de las campeonas y nombres destacados del núcleo duro de 'las 15' que aún no habían vuelto desde que estalló el conflicto interno en septiembre del año pasado. La decisión finalmente ha llegado este lunes por la tarde y por la vía de la urgencia.

Porque realmente, la prórroga viene desde el viernes, cuando se esperaba la presentación de Montse Tomé a bombo y platillo, la primera mujer en hacerse cargo de una selección absoluta en el fútbol español. Pero el plante de las 39 obligó a cambiar los planes y atrasar la rueda de prensa al lunes. 72 horas para intentar reconstruir una selección de urgencia.

Comienza una etapa nueva que empieza con el contador a cero desde hoy, no hay nada detrás Montse Tomé, en la presentación de su primera convocatoria

El tiempo apremia, con un doble compromiso (Suecia el viernes y Suiza el martes) que puede marcar el horizonte deportivo de las campeonas del mundo. Por eso, cada palabra cuenta, tanto en privado como en público, y así lo atestigua el último de los comunicados de la federación. Una llamada al entendimiento con las jugadoras con muchas promesas en la línea de lo exigido por estas y una petición: tiempo.

En paralelo a las internacionales, el nuevo equipo directivo quiere afrontar los "cambios" que le demandan 'las 39', empezando por "garantizar un entorno seguro", tal y como se exigía en el comunicado del viernes. Fuera de la oficialidad, desde Las Rozas piden un mes de plazo para que las seleccionadas vean esos movimientos en la dirección que quieren.

Pero los compromisos asumidos no son incondicionales. A 'cambio' de sus cambios, la RFEF insta a sus jugadoras a volver con la selección para la inminente Nations League, clasificatoria para los Juegos. "Debemos comenzar a lucir la estrella que con tanto esfuerzo las internacionales han conseguido", culminaba la nota de la RFEF a primera hora de la tarde. Lanzada a los medios, tocaba preparar el plato fuerte, el debut mediático de Tomé.

La propia Federación es consciente de la necesidad de realizar cambios estructurales [...] Garantizamos un entorno seguro a las jugadoras y apostamos por un clima de confianza mutua



Comunicado de la RFEF

Hasta entonces se esperaba —había quien lo daba por seguro— una lista de mínimos sin las 39. Apenas Athenea del Castillo como mundialista y lo que se pudiera convocar para evitar la sanción por incomparecencia y el desdoro de no tener equipo. Pero en el enésimo cambio de sentido, la RFEF ha devuelto la pelota a las internacionales.

15 mundialistas, entre ellas Alexia, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Irene Paredes y la propia Athenea, varias de 'las 15' como Mapi León o Patri Guijarro que llevaban un año sin pisar Las Rozas... y una ausencia, la de Jenni Hermoso, con justificación.

Tomé lo explicaba como una decisión "para protegerla" y la promesa de que "contamos con ella" cuando las aguas bajen menos revueltas. Todo ello, con el añadido de reconocerse "de su lado" tras una asunción de culpas por aplaudir a Rubiales en aquel discurso de la discordia ante la asamblea de la RFEF.

"Tengo toda la confianza en las jugadoras, estamos rodeadas de un grupo increíble. Comienza una etapa nueva que empieza con el contador a cero desde hoy, no hay nada detrás", ha justificado la seleccionadora a preguntas de la prensa. No ha faltado el guiño a todas las jugadoras, apostando por esos "cambios" que la federación prometía 120 minutos antes.

Cita de urgencia en La Rozas

Suecia espera y con ganas. La primera del ranking mundial aguarda una posible revancha de las semifinales del Mundial y lo hará con ambientazo asegurado en un estadio que se les ha quedado pequeño. De hecho, allí las protestas son evidentes, pero por no haber elegido un campo de mayor aforo. Así las cosas, este es el equipo llamado por Tomé para concentrarse a toda prisa este martes en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas a partir de las 11:30

Porteras: Misa Rodríguez, Cata Coll y Enith Salón.

Defensas: Irene Paredes, Laia Alexandri, María Méndez, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Batlle y Mapi León.

Centrocampistas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira y Rosa Márquez.

Delanteras: Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Inma Gabarro, Mariona Caldentey, Amaiur Sarriegi y Lucía García.

Pero ¿qué pasa si hay renuncias tras la convocatoria?

No, no y mil veces no, parecía defender Montse Tomé cuando le preguntaban la posibilidad de que hubiera un plante de muchas o alguna de las llamadas con España. La entrenadora asturiana "confía" —otra de las palabras del día, junto con 'cambio'— en sus jugadoras y en la relación que han fraguado estos últimos cinco años en los que ha sido la segunda de Vilda y una figura de peso entre el equipo femenino.

La opción, no obstante, está ahí y no será hasta que ruede el balón en Goteborg este viernes (17:30 hora peninsular española) cuando se pueda dar todo por confirmado para bien o para mal. De momento, toca tirar de reglamento deportivo.

Porque si definitivamente hubiera motín deportivo, las futbolistas que no respondiesen al llamamiento podrían ser sancionadas tanto económica como profesionalmente. Según el artículo 65 del Código Disciplinario de la RFEF, ausentarse de una convocatoria de la selección puede desencadenar una multa con una horquilla de 3.006 a 31.051 euros.

Es mucho más que dinero. Porque las sanciones también tocarían lo deportivo, con una posible suspensión de la licencia federativa de entre 2 y 15 años. Incluso, en un caso extremo, llegar a ser permanente si se cometen "infracciones graves de forma reiterada".

Este partido está lejos de acabar y eso que el balón aún no ha empezado a rodar. Para muchos, para muchas, sería lo mejor...