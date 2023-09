ENCUESTA: ¿Qué te parece la lista de convocadas a la selección femenina de futbol? ¡VOTA!

La recientemente nombrada seleccionadora de la Selección Femenina de Futbol, Montse Tomé, ha hecho pública este lunes la lista de convocadas para el próximo encuentro de este viernes frente a Suecia. Entre las convocadas hay una buena parte de las jugadores que ganaron el mundial el pasado agosto y algunas de 'las 15' que aún no habían regresado a la selección.

La selección se hace pública ahora de cara a la clasificación en la Nations League que empieza este mismo viernes. "Cuento con las mejores jugadoras disponibles", ha comenzado explicando Tomé sobre las 23 llamadas a concentrarse este mismo martes.

Sin embargo, la selección de Tomé deja fuera a Jenni Hermoso, quien fue presuntamente agredida sexualmente por el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante la celebración de la victoria de la final del Mundial. El 'caso Rubiales' se encuentra en la actualidad en pleno desarrollo judicial tras la declaración que el propio Rubiales dio el viernes pasado ante la Audiencia Nacional.

"Creemos que la mejor manera de protegerla es no llamarla", ha reconocido la seleccionadora, que se ha posicionado "de su lado" y no ha querido dar detalles de la crisis abierta que sufre el fútbol femenino desde el estallido del 'caso Rubiales'. No obstante, ha dejado claras sus intenciones futuras con la futbolista del Pachuca: "Contamos con ella".

