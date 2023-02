Alerta por el conejo híbrido que arrasa los cultivos de España 

"Queremos conseguir una reunión con la Consejería de Agricultura para que declare plaga la invasión del conejo híbrido, no el autóctono de toda la vida, y se puedan aplicar otras medidas más a parte de la caza y no tener que ir a envenenar a nadie. Nosotros no queremos que envenenen a este conejo ni que rompan la cadena alimentaria de otros animales, pero entre envenenar y cazar hay otras medidas intermedias que no se están utilizando".

Así, convocados por la Unión de Campesinos y Agricultores de la comunidad y la Plataforma de damnificados por la plaga de conejos, se presentaban en Toledo más de 2.500 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha para exigirle al gobierno de Emiliano García Page que les permita tomar medidas para frenar la invasión de conejo híbrido "que ya padecen cerca de 300 localidades y que está arrasando literalmente los cultivos".

Florentino Mora, portavoz de la Plataforma de damnificados por la plaga de conejos, acusa a la administración manchega de soltar estos conejos para alimentar al lince y esa iniciativa afecta a una media de 17.800 hectáreas, según cifras de Agroseguro. "Si sabemos que las tierras que se aseguran son de un 20%, llegamos a la conclusión que anualmente hay más de 80.000 hectáreas afectadas por un importe en pérdidas de 50 millones de euros anuales", indica el portavoz.

¿Qué es el conejo híbrido?

No existe evidencia científica que certifique la existencia de un conejo híbrido como tal, aunque el sindicato Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha encargado un estudio científico dirigido por especialistas para recoger muestras que confirme la sospecha de los agricultores: que este es una mezcla del conejo de granja con el conejo de monte.

Señalan que este conejo híbrido es “voraz, tiene camadas que multiplican el número de crías, pasando de tres o cuatro a siete u ocho crías y duplican también el número de camadas al año, provocando un crecimiento exponencial; es un conejo que prácticamente duplica su peso y tamaño -de 800 a casi 1.5 kg- y es trepador y roedor”.

Anastasio Yébenes, miembro de la Plataforma de afectados, asegura que "las olivas, las viñas, el cereal, el pistacho, el almendro están arrasados por una plaga que ha creado la propia administración" . También se encuentran afectados los sistemas de riego por goteo, con gomas destrozadas al ser agujereadas por los conejos.

Los agricultores piden autorización de la caza en todas sus modalidades y sin plazo temporal, llevar a cabo un estudio que dilucide en qué momento, cómo y por qué ha aparecido este conejo tan dañino, eliminar del nuevo Plan de gestión el fomento del conejo en aquellos términos municipales en los que se ha declarado zona de emergencia cinegética.

Además, reclaman medidas compensatorias como la exención de impuestos, rebaja del IRPF total o parcial, según el grado de afectación, exención del pago del IBI o cualquier otro tipo de tributos, así como indemnizaciones y subvenciones para proteger sus cultivos.