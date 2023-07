Asoban Abogados: "La subida de los tipos de interés puede llevar a miles de familias a la calle en 2024"

A finales de 2022 el Banco de España alertaba de las dificultades que experimentaban el 35 % de familias a la hora de hacer frente al recibo hipotecario, viéndose obligados a destinar 4 de cada 10 euros de ingresos a atender el compromiso con el banco.

En nuestro país, hasta 2010 el 90% de las hipotecas eran de tipo variable; siendo en la actualidad de un 75 %. Esto supone que cada vez que el Euribor se mueve, afecta de forma directa a los bolsillos de los pequeños propietarios que han contraído una deuda con su entidad financiera. En números totales: 350 € más de media al mes en cada recibo.

La falta de asesoramiento legal ante situaciones como la renegociación de préstamos ICO, revisión de contratos hipotecarios o reclamación de derechos ante fondos buitre son algunos de los motivos por los que cada vez más familias se encuentran debajo de la puerta de su casa una notificación de ejecución hipotecaria que podría llevarles a estar fuera de sus hogares en un plazo máximo de 10 días.

¿Cómo evitar la ejecución de la hipoteca y que te echen de tu casa antes de los diez días de plazo?

Ante esta situación, en Asoban Abogados, despacho especialista en derecho bancario, han compartido algunas claves fundamentales para saber qué hacer en caso de tener que hacer frente a una ejecución hipotecaria.

“Cuando dejas de pagar el crédito hipotecario, el banco te va a demandar ejecutando la hipoteca que hayas puesto como garantía”, nos dice José Mozas consultor en Asoban Abogados. “Desde ese momento se subasta el bien hipotecado para obtener el dinero que se le debe a la entidad financiera por el préstamo no abonado, por la cantidad que no has pagado y por lo que te queda por pagar”.

Entre 120 y 150 folios de demanda judicial que básicamente vienen a decir: “Paga lo que debes, paga las cuotas pendientes de tu hipoteca, paga los intereses de la deuda y las costas del procedimiento y, si no haces nada, te subastamos el bien hipotecado y te quedas sin él”.

Para evitar esta situación, desde Asoban Abogados recomiendan ponerse en contacto con un experto en derecho bancario que pueda revisar con criterio la reclamación que hace la entidad financiera. “Con que aparezca una cláusula que pueda considerarse como mínimamente abusiva y si se logra reducir aunque sea en un céntimo esa reclamación que nos hace el banco, se quitarían las costas del proceso de partida”. Esto puede llegar a significar entre el 20 y el 30 % del importe total de la hipoteca.

Otro de los ámbitos que hay que tener en cuenta en caso de encontrarse ante una posible ejecución hipotecaria que queremos revocar es ver “algún defecto procesal” lo cual, nos dicen desde Asoban Abogados, “suele ser habitual teniendo en cuenta que este tipo de procedimientos se hacen de forma masiva”. “También podemos hacer frente a la reclamación ante cuestiones como la no aportación de la tasación de la hipoteca o defectos en las notificaciones”.

Un apellido equivocado o una dirección mal puesta puede ser motivo de archivo del procedimiento en el caso en el que sean fondos buitre los que hayan adquirido la deuda. “Los fondos buitre actualmente compran deuda por valor de cientos e incluso miles de millones de euros. Ellos no van a aportar en un litigio de estas características el contrato de compraventa, sencillamente, porque tienen un contrato de compraventa de toda esa cartera y no la van a aportar en cada procedimiento. Por tanto, ahí se puede entender que hay falta de legitimación activa porque no aportan el contrato por el cual son titulares y están legitimados para reclamar esa deuda”, señalan desde el despacho.

La subida de los tipos de interés afecta al 75% de las hipotecas en España

En este escenario de incertidumbre para el último tercio de este año, Asoban Abogados recomienda seguir las medidas de ahorro impulsadas por el Banco de España para las unidades familiares. “No deberíamos destinar más del 35 % de nuestros recursos al pago de deudas, vigilar el sobreendeudamiento, la inflación y tener cuidado con los gastos en periodos vacacionales y vuelta al colegio… No atender a estas cuestiones puede dejar la economía familiar muy mermada”.

Ahora mismo en las Islas Baleares un 54 % de los ingresos mensuales van destinados a sufragar el coste de la vivienda. Málaga (46%), Madrid (39 %), Comunidad Valencia y Aragón (con un 36 % respectivamente) siguen la lista.