Carrefour queda tocado por un ciberataque con repercusión a clientes en plena guerra con Pepsi

La cadena de supermercados Carrefour ha vuelto a ser protagonista después de que desde la propia compañía confirmaran haber sido víctima de un ciberataque. Este suceso ha generado mucha controversia entre sus clientes, ya que, por el momento y tras haber sufrido dicho ataque hace dos semanas -en plena Navidad-, todavía no han confirmado la dimensión ni datos que los atacantes han podido extraer de sus clientes.

En concreto, este ciberataque ha afectado a los usuario de Carrefour Servicios Financieros, encargada de emitir la conocida como tarjeta 'Pass' y que gestiona más de 2.000 millones de euros en créditos, con los que los clientes del supermercado francés pueden realizar compras 'online' y a plazos.

Desde Carrefour aseguran que los datos vulnerados no son de relevancia en sentido económico, y afirman que la única información robada tuvo que ver con DNI o número de contacto, pero en ningún caso información sensible en cuanto a datos bancarios o movimientos de los clientes.

Polémica actuación de Carrefour con sus clientes

La polémica se ha producido cuando cientos de usuarios confirmaron durante los últimos días que no habían sido notificados de tal suceso, ya que la compañía tan solo informó de lo ocurrido a ciertos usuarios, de acuerdo con la información publicada por Merca2.

Mediante una carta, Carrefour alertó de lo que había pasado solo a algunos clientes y con las siguientes palabras: "Nos ponemos en contacto contigo para informarte de que hemos sufrido un acceso ilícito a nuestros sistemas. Desde el momento en que tuvimos conocimiento del incidente, pusimos en marcha las medidas necesarias para detenerlo de inmediato, evitar su repetición y resolver el incidente».

Pese a ello, desde Carrefour aconsejan que todos sus clientes estén pendientes de los SMS y correo electrónicos que le llegan así como las llamadas, y recomiendan no aportar ningún tipo de información a nadie que se ponga en contacto con ellos si no está debidamente identificado. También avisan de que estén pendientes de posibles movimientos bancarios que no reconozcan, aunque de acuerdo con lo que desde la empresa aseguraron, estos datos no corren peligro.

Todo este embrollo tiene lugar cuando la cadena francesa mantiene una 'guerra abierta' contra Pepsi Co, después de que la compañía encareciera los precios tanto de sus bebidas como de sus snacks y los clientes franceses y españoles clamaran contra la marca.