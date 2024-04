España confirma que se ha quedado sin olivos

Malos tiempos para la plantación de olivos en nuestro país. El principal motivo que explica esta situación no es otro que la falta de olivos, "no hay olivos", aseguran al portal especializado Efeagro varios viveros. Como es lógico, para llegar a una situación como esta se han tenido que alinear varios factores -todos ellos negativos-, que expliquen por qué no quedan olivos, literalmente.

Aquí habría que tener en cuenta aspectos como la altísima "demanda de plantones de olivo como consecuencia del elevado precio del aceite, además de la reducción de los precios de la almendra, el pistacho y los fondos de inversión", aseguran al medio citado miembros de La Conchuela, empresa cordobesa de viveros con más de 25 años de experiencia en la producción de plantones.

Además de estos hándicaps, el fuerte incremento de la inversión del olivar intensivo en los últimos tiempos también ha jugado un papel clave en este asunto. Más teniendo en cuenta que los olivos se plantan a principio de primavera, por lo que tardarán varios años en dar sus primeros frutos.

Por otro lado, los precios máximos históricos alcanzados por el aceite de oliva desde hace un año y medio hasta ahora, ha sido percibida por muchos propietarios para intentar sacar un mayor beneficio a sus tierras.

Otra empresa puntera en el sector como es Viveros de Olivos El Soto (Córdoba) aseguraron a Efeagro que "prácticamente (tienen) todo vendido" y que se ven en la obligación de esperar hasta que llegue mínimo el mes de octubre, momento en el que se podrán reanudar la comercialización.

Según apuntan, la variedad más castigada por la escasez del producto es la picual, usada principalmente en los cultivos intensivos de regadío, algo confirmado también por Manuel López, gerente de Agrariaolive, empresa especializada en la plantación de olivos, que asegura que los viveros están en estos momentos "saturados", llegando a tener plantas reservadas hasta 2025.

Aumento de la demanda y sistema intensivo

Según explican, el aumento de la demanda de olivar intensivo responde principalmente a un cambio en la mentalidad de los principales actores en el sector, para quienes prima la rentabilidad y la productividad de sus tierras.

Es precisamente esto lo que dificulta que el olivar tradicional destaque frente al intensivo, ya que el primero necesita de la lluvia para subsistir y producir, además de que su precio ronda los 4,5€ el kg.

En cambio, el sistema intensivo puede llevarse a cabo mediante la plantación de olivos en seto que pueden ser regados y comenzar a producir en unos cinco años -una vez que haya alcanzado el tamaño adecuado para ello-, y a un precio de menos de un euro/kg.

El 31% de los olivares son de regadío

La última encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos en nuestro país señala que en el año 2023 había un total de 2,78 millones de hectáreas de olivar, de las cuales, casi dos millones pertenecen al de secano, mientras que hay alrededor de 850.000 dedicadas al regadío.

Estos datos no hacen si no confirmar la tendencia de los últimos diez años, en los que el olivar de regadío ha aumentado significativamente su presencia en España, pasando del 24% al 31% actual.

Para tratar de solucionar el problema, el presidente del Consejo sectorial de Aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, afirma que esta modernización "era previsible" y que se está llevando a cabo un proceso de plantación acelerada de olivar en seto en las "zonas donde hay agua por su fácil mecanización".