Estas son las 9 de las 70 marcas que sobreviven en Decathlon

Decathlon, firma especializada en artículos deportivos, ha presentado su nueva imagen de marca y estrategia a nivel global para liderar el sector del deporte como una marca deportiva "única y de confianza". En concreto, la multinacional ha subrayado que adopta una "ambiciosa estrategia global, que abarca una mejor experiencia del cliente, un fuerte compromiso con la sostenibilidad y una modernización general de la empresa".

La consejera delegada de Decathlon, la española Barbara Martin Coppola, ha reconocido que era un "día muy importante" para la marca. "Queremos tener un mayor impacto positivo en las personas, la sociedad y el planeta a través de 'Moving People Through the Wonders of Sport' ('Mover Personas A Través de las Maravillas del Deporte')", ha desvelado.

"Estoy segura de que nuestra ambiciosa estrategia, que evoluciona nuestra forma de hacer ne gocios, garantizará que Decathlon lidere el sector como una marca deportiva única y de confianza", ha remarcado desde París, donde se estaba lanzando la nueva imagen del grupo a nivel mundial.

Reorganización de marcas

En este contexto, Decathlon ha reorganizado y reducido sus marcas con una nueva cartera de referencias más simplificada. Así, de las casi 70 firmas anteriores, ahora se centrará en nueve marcas: Quechua (montaña), Tribord (agua y vela), Rockrider (ciclismo outdoor), Domyos (fitness), Kuikma (raqueta), Kipsta (deportes de equipo), Caperlan (naturaleza), Btwin (deslizamiento urbano y movilidad) e Inesis (precisión).

El consejero delegado de Decathlon España, Borja Sánchez, ha destacado esta reestructuración de marcas, con la apuesta del grupo por Kuikma, la marca de pádel desarrollada en España y que ahora da nombre a todos los deportes de raqueta a nivel global. "Es un orgullo que una marca nacida en España esté dentro de las marcas globales del grupo a nivel mundial", ha explicado.

"Hoy es un día muy importante para nosotros, anunciamos un cambio de estrategia, de posicionamiento de la marca y de la relación con los clientes. Lanzamos un nuevo sentido en la compañía tras dos años de trabajo para ponerlo en marcha. No es sólo un cambio de identidad sino una verdadera transformación", ha remarcado el directivo.

Sánchez ha precisado que "más que cambiar la marca es elevarla". "Trabajamos con nuestras marcas, que son prioritarias, pero la más reconocida e identificada es Decathlon. Mantener la marca Decathlon con sus productos es clave, a partir de ahí tocará posicionar mejor nuestros productos, algo que no habíamos hecho en los últimos años", ha asegurado el consejero delegado de la firma en España.

En este proceso de transformación, Decathlon apuesta por la digitalización con una renovación global de su web para ofrecer una experiencia de compra fluida a los clientes en cualquier momento y lugar. De esta forma, el canal online se ha reformulado con recursos y algoritmos de Inteligencia Artificial para permitir pronósticos, planificación de la oferta y parámetros de stock más precisos.