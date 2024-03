El IRPF puede darte un susto en tu próxima Renta

El 13 de marzo se produjo un auténtico terremoto en el tablero político nacional. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, no fue capaz de sacar adelante sus presupuestos debido a la falta de apoyo de los ‘comunes’. En consecuencia, el presidente catalán decidió convocar elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo.

Ello propició que unas horas más tarde el Gobierno renunciara a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024. El Ejecutivo necesitaba el apoyo favorable tanto de Junts como de ERC para sacar las cuentas adelante, algo imposible con esos comicios en Cataluña en el horizonte.

Y esta decisión de prorrogar los actuales presupuestos va a tener consecuencias fiscales negativas para un número importante de contribuyentes en la próxima declaración de la Renta, la del año 2024 (que se realizará en 2025).

En el mes de febrero, el Gobierno aprobó un Real Decreto que modificaba el Reglamento del IRPF para que las personas que perciben el salario mínimo interprofesional (15.876 euros brutos anuales) estuvieran exentas de hacer frente al impuesto.

Igualmente, con el objetivo de evitar errores de salto, el Ejecutivo decidió reducir las retenciones en concepto de IRPF a los trabajadores que ganen menos de 22.000 euros brutos anuales (el límite a partir del que es obligatorio hacer la declaración de la Renta). El ahorro fiscal para los contribuyentes, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan y de sus circunstancias personales, suponía entre 33 y 255 euros al año.

La medida quedará sin efecto

Sin embargo, tal y como recoge El Economista, con esta prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, la medida quedará sin efecto. Es decir, esa reducción en las retenciones se seguirá practicando, pero los contribuyentes tendrán que devolver en la declaración de la Renta 2024 la cantidad que se les haya estado reteniendo de menos, que, como se ha mencionado, puede llegar a alcanzar la cifra de 255 euros anuales.

No obstante, cabe la posibilidad de que esas devoluciones finalmente no se tengan que llevar a cabo. Fuentes de Hacienda aseguran al mencionado medio económico que aún hay margen para que, a lo largo de este año 2024, se modifique la Ley del IRPF y que los contribuyentes afectados no tengan devolver el dinero correspondiente a esa bajada en las retenciones.