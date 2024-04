Se iba a hacer un tatuaje de Betty Boop y acaba descubriendo la fuerte realidad del personaje

La usuaria de TikTok @amayatoledano ha contado la historia de cómo se enteró de la triste y real historia del personaje ficticio y animado 'Betty Boop', justo en el momento en el que se iba a tatuar un dibujo hecha por ella misma.

"Me parecía un icono igual que Hello Kitty, su caráter... Bastante bonito estéticamente, y cuando me puse a ver los capítulos de la serie...", ha afirmado al principio del vídeo, que cuenta ya con más de medio millón de visualizaciones y más de 50.000 'me gusta'.

"La serie es de 1934... Y en todos los capítulos abusan sexualmente de la pobre Betty, es muy desagradable, y estaba normalizado, se ve y se oye decir 'please stop, please no, let me go away'", ha expresado alucinada.

Ha contado que su apdre le dijo que eso es mentira y que la gente lo ha manipulado, pero ella sigue diciendo que es mentira. Le preguntó a su abuela, que ya lo sabía. Desconcertada, ha invitado a los usuarios a ver la serie solo por curiosidad: "Es un icono que muchísimas utilizamos igual que Hello Kitty".

"En Google te la venden como que es famosa por mostrar su sexualidad, que está con muchos porque ella quiere... ¡Es horrible!", ha rematado la usuaria.