No he cobrado la paga extra de verano: ¿qué puedo hacer?

Si ha terminado el mes de junio y no has cobrado la paga extra de verano hay dos opciones: que esa paga extra se encuentre prorrateada (cobras en 12 pagas) o que la paga extra te pertenezca y no se te haya abonado.

Para conocer en cuál de las dos circunstancias te encuentras, debes consultar tu contrato de trabajo, en el que debe figurar si el salario anual se percibe en 12 pagas (sin pagas extra) o en 14 o más pagas.

Cabe destacar que si las pagas extras están prorrateadas (12 pagas), el salario mínimo mensual debe ser de 1.260 euros brutos. Por el contrario, si se perciben 14 pagas, el salario mínimo es de 1.080 euros brutos en cada una de ellas.

Si no se ha recibido la paga extra de verano y realmente te pertenece, se debe reclamar. El primer paso es presentar una papeleta de conciliación. Si el problema no se soluciona, se tiene que acudir al Juzgado de lo Social.

En ese sentido, el plazo para reclamar un importe impagado por la empresa es de 12 meses desde el momento en el que el mismo tuvo que ser abonado.

Cómo leer tu nómina El documento contiene mucha más información que la cantidad a ingresar en la cuenta bancaria del trabajador.

La paga extra, un derecho del trabajador

El derecho a recibir una paga extra está reconocido en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores: “El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores”.

No obstante, el texto normativo aclara que “podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades”.