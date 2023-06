¿Puedo viajar estando de baja laboral? Esto es lo que tienes que tener en cuenta este verano

Businessman working sitting at desk feels unhealthy suffers from lower back pain.

La baja laboral es algo muy común en el día a día. Los trabajadores, ante una incapacidad física, mental o enfermedad, deben darse de baja de su empleo para poder empezar el proceso de recuperación. Sin embargo, aunque sea algo común y habitual, no es hasta que nos sucede que no damos el paso de entender todo lo que comprende una baja laboral.

Una de las grandes preguntas, como si se puede cobrar la paga extra durante la baja, es si, durante esta incapacidad, se puede viajar por vacaciones o, en su defecto, si ello puede conllevar a la pérdida de la prestación

Viajar durante la baja laboral, ¿es posible?



Las primeras vacaciones están a la vuelta de la esquina, y algunos trabajadores pueden tener ya viajes reservados en sus días libres. Pero es cuando, por alguna causa, deben pedir la baja laboral por incapacidad física o enfermedad.

Según el ordenamiento jurídico español, no hay norma que prohiba viajar a otro lugar durante la incapacidad temporal. Sin embargo, no acaba todo ahí. En caso de una lesión física, lo recomendable es mantener reposo para no agravarlo e incumplirlo—como una lesión en la pierna o las manos— puede suponer la pérdida de la prestación o incluso el despido. La Ley General de la Seguridad social indica que si un trabajador actúa fraudulentamente o abandona el tratamiento médico sin justificación puede perder este subsidio. Es importante saber que al estar de baja es imperativo buscar la recuperación lo antes posible, guardando reposo o visitando el centro médico para valorar si se ha mejorado o no.

La decisión sobre viajar o no mientras se esté de baja laboral se condiciona por la gravedad de la incapacidad. Hay ciertos condicionantes, como la depresión o ansiedad, en la que sí es recomendable viajar para mejorar la condición de la persona ya que puede ayudar a mejorar y recuperarse.

Por lo tanto, la clave es que ese viaje no sea perjudicial para la recuperación del trabajador, por ende, al tratarse de una incapacidad física, se recomienda guardar reposo para evitar problemas que puedan suponer la pérdida del subsidio.