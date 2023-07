Si pones el aire acondicionado a esta hora te puedes llevar un susto en tu factura

Por si no lo has notado... HACE CALOR. La canícula se encuentra en pleno apogeo y muchas veces no basta con beber agua, bajar las persianas, poner todos los ventiladores que hay en casa o o intentar meterse en la nevera. Muchas personas terminan recurriendo al aire acondicionado a pesar de que este resulta carísimo. Pero hay trucos, como indican desde Business Insider.

Conviene aclarar que la hora a la que conviene poner el aire para gastar menos será para aquellos hogares que tengan contratada la tarifa regulada, que es la que hace que el precio de la electricidad varíe según las horas del día.

Para empezar, teniendo claro esto, lo primero que hay que hacer es comprobar si es nuestro caso y después saber dónde se pueden consultar los precios horarios. Aunque pueda parecer una cosa compleja, es muy sencillo comprobar, basta con ir a la página de la OMIE, el organismo que publica los precios horarios. Lo tienes en este enlace.

Por lo general, las horas más caras del día suelen ser entre las 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, por lo que habrá que tratar de evitar ese horario entre semana. El conocido como "periodo valle", que va desde las 00:00 hasta las 8:00 suele ser el tramo más barato. Por eso, conviene esperar a la noche para refrescar bien el hogar.

Cabe señalar que durante los fines de semana, en general, el precio de la electricidad suele bajar en todas las horas, por lo que también ahí se podrá poner el aire sin llevarse un susto con las facturas.