La Reserva Federal mantiene los tipos en el 5,25% tras diez subidas consecutivas

MANDEL NGAN via Getty Images

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido tomarse una pausa y no subir este mes los tipos de interés. No obstante, el banco central no descarta volver a incrementar los tipos en el futuro si es necesario.

De esta forma, los tipos de interés en el país estadounidense se mantienen en una horquilla de entre el 5% y el 5,25%, el nivel más alto desde mediados de 2007, tras una racha de 10 subidas consecutivas llevadas a cabo para bajar la inflación.

Tal y como ya dio a entender en la subida del pasado mayo, la Fed ha decidido optar por congelar los tipos en su nivel actual con la intención de “recabar información adicional” sobre las implicaciones de la política monetaria. No obstante, la institución sí que ha subrayado que se mantiene comprometida en llevar la inflación al objetivo del 2% en el largo plazo.

En consecuencia, para tomar las próximas decisiones, la Reserva Federal tendrá en cuenta las consecuencias del progresivo endurecimiento de la política monetaria, como los “efectos retardados” sobre la actividad económica, la inflación y el sector financiero.

Por otro lado, se mantienen sin cambios los planes de reducción del balance de la Fed, reinvirtiendo los principales de la deuda que venzan, a excepción de 95.000 millones de dólares (87.891 millones de euros) cada mes, entre bonos del Tesoro y títulos hipotecarios.

Las principales variables macroeconómicas en EEUU

Tal y como recoge Europa Press, la economía estadounidense experimentó un crecimiento anualizado del 1,3% de su PIB en el primer trimestre de 2023 frente al 2,6% del último tramo de 2022, según los datos de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

En cuanto al mercado laboral estadounidense, se crearon 339.000 empleos no agrícolas durante el pasado mes de mayo, y el paro subió tres décimas, alcanzando el 3,7%, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. En consecuencia, la tasa de desempleo en EEUU se alejó del mínimo registrado en enero y abril, cuando llegó a situarse en el 3,4%, lo que supuso su menor tasa desde 1969.

Por otra parte, el índice de precios de gasto de consumo personal (la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación) se situó en abril en el 4,4% interanual, dos décimas por encima del mes anterior. La tasa mensual registró una expansión del 0,4%, tres décimas más.

La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos por su mayor volatilidad, cerró en el 4,7%, una décima más que el mes anterior.