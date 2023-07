Guardiola (PP) pacta con Vox... Y anuncia un plan autonómico para erradicar la "violencia de género"

La candidata popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un plan autonómico para erradicar la "violencia de género" y ha subrayado que en frente a este problema no deber dar "ni un paso atrás".

En su discurso de investidura, ha explicado que el plan recogerá medidas de sensibilización y prevención, además de la detección de los casos de "violencia machista" y de atención a las mujeres víctimas de ella.

Guardiola ha abogado por proporcionar autonomía socioeconómica a esas mujeres y coordinar los recursos existentes a nivel estatal, autonómico y local.

"Ni un paso atrás. Ni un eufemismo más. No vamos a permitir que el dolor y la tragedia de muchas mujeres sea utilizado como arma política", ha recalcado, lo que ha provocado los aplausos de la bancada del PP.

Guardiola ha usado los términos "violencia de género" y "violencia machista", que no aparecen en el acuerdo de 60 medidas suscrito entre PP y Vox para formar un gobierno de coalición.

En ese pacto se hablaba de "discursos machistas" y de "violencia contra la mujer".

Además, entre los diez retos que ha anunciado ha citado lograr la igualdad plena y efectiva, y ha adelantado que si es elegida presidenta asumirá directamente las competencias en este ámbito.

También ha anunciado la primera Estrategia de Conciliación de Extremadura con el fin de caminar hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Guardiola ha subrayado que las mujeres del Partido Popular "no admiten lecciones de feminismo ni de igualdad de nadie", y ha proclamado: "ser mujer no me hace mejor que mis compañeros, pero tampoco peor. No es un valor en sí mismo, pero sí una conquista social".