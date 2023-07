Interior avisa del correo que se está enviando para notificarte como mesa electoral: es una estafa

El Ministerio del Interior ha alertado en sus perfiles oficiales de una estafa por phishing en el que se intenta simular una notificación para ser mesa electoral en las próximas elecciones generales del 23J.

"No piques. Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía el Ministerio del Interior. Se trata de un intento de phishing: no hagas clic", ha afirmado en el tuit.

Además, ha recordado a la población que Interior no comunica a los elegidos para ser mesa la notificación, ya que esta llega al domicilio por correo certificado.

La carta que envían los estafadores por correo electrónico tiene en el encabezado el logo oficial del Ministerio y el rótulo de elecciones generales 2023.

"Su participación reviste una importancia incuestionable, pues de ella depende la concreción de un gobierno. Su presencia en las urnas y su voz en las decisiones políticas son el punto de quiebre que puede ejercer una influencia notable, contribuyendo así al progreso y al bienestar generalizado", se puede leer a continuación.

Tras este párrafo se manda un enlace en el que supuestamente el destinatario del correo puede comprobar los datos y ver si ha sido seleccionado para ser mesa electoral.

Sin embargo, es falso y ahí es donde los estafadores aprovechar para robar los datos personales de la persona.