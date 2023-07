Preguntan a Zapatero por las entrevistas de Sánchez en 'El Hormiguero' o con Ana Rosa y él es muy claro

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue haciendo campaña por el líder socialistas Pedro Sánchez. El exdirigente sigue empeñado en lavar la imagen de Sánchez y este jueves lo ha vuelto a demostrar con una entrevista en el Hoy por hoy de la Cadena Ser.

Durante la conversación, Zapatero ha defendido la gestión del actual gobierno apuntando que España va en el rumbo correcto y destacando datos como el de la inflación o el del número de afiliados.

Àngels Barceló, la presentadora del espacio, también ha preguntado por la gran cantidad de entrevistas que está dando Pedro Sánchez, yendo incluso a programas donde han sido muy críticos con su gestión como El Hormiguero o El Programa de AR: "¿Ha desatendido el presidente del Gobierno al no ir a defenderse a esos sitios donde han proclamado esas insidias y bulos sobre él, algo que está haciendo ahora?".

"Yo me he puesto en su piel en más de una ocasión y es verdad que el presidente Sánchez ha comparecido muchísimo en el Parlamento con comparecencias, preguntas, comparencias de presidentes y uno aspira a pensar que más o menos las cosas se conocen y se saben y que las críticas no tienen tanta fuerza", ha afirmado.

[9:41] Aurora Pascual Sola

Zapatero ha citado dos ejemplos para destacar cómo ha sido el trato mediático con el Gobierno: "El jueves pasado se conoció el dato de inflación en España, que se ha hablado mucho de él en los últimos meses, y fue el mejor dato de los países europeos por debajo del 2%. Al día siguiente solo aparecía en uno de los cuatro grandes periódicos".

"Esta semana se ha sabido que hay récord histórico de afiliados a la Seguridad Social y luego solo aparecía en una portada", ha añadido.

El exdirigente ha calificado de "extraño" el hecho de que Sánchez vaya a entrevistas en precampaña y en una hora le hagan 30 preguntas y que ninguna sea de economía, empleo, inflación y le hagan temas de pactos o Falcón. "Es extraño", se ha resignado.

"Luego uno llega a una conclusión: en efecto, hay que hablar mucho más, estar en todos los sitios, combatir, afirmar y explicar. Esto es evidente y se ha notado muchísimo, lo que pasa que ha generado sorpresa", ha explicado.

Además, ha señalado que igual Sánchez no iba a estos programas por el hecho de no confrontar, algo que hace a diario en el Congreso: "Es un nuevo modelo de entrevista en la que es una entrevista debate y no es siempre agradable ir a confrontar. Parece que ese es el nuevo marco y hay que estar ahí".

Finalmente ha valorado reconociendo que Sánchez ha ido a estos programas y ha salido muy bien parado. "Se ha demostrado que cuando ha ido, ha explicado su proyecto y ha puntuado claramente. Ha logrado una sensación de tranquilidad en muchísimos votantes, así como la confirmación del rumbo y situación del país ", ha rematado.