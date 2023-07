La respuesta de Feijóo cuando Ana Rosa le pregunta por su sueldo

El presidente del PP y candidato a las próximas elecciones, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido durante la entrevista concedida este lunes a El Programa de AR a los motivos por los que enseña su sueldo.

"Ha sido argumento durante la campaña. Si lo tiene que contar, ¿por qué no lo cuenta?", le ha preguntado durante la conversación la presentadora del espacio, Ana Rosa Quintana.

Feijóo ha asegurado que ya lo había publicado y que el partido les da a los miembros del comité de dirección "un complemento a lo que cobraba el anterior".

"Al ser miembro de la diputación permanente a mí me toca hacer esa declaración cuando finalice la legislatura, entonces la haré. Creo que soy de los senadores que más actualizadas tienen su declaración, la tengo desde el mes de mayo o junio del año pasado", ha asegurado.

Feijóo ha sentenciado que hay personas que no va a nombrar, pero que han acabado su legislatura y no han actualizado su situación. "No tengo nada que ocultar porque hasta he dado ese dato", ha reiterado el dirigente gallego.

"Ahora dicen algunos que he dado el dato de lo que cobro por el partido, pero que seguro que me pagan la vivienda. Esto es otra falsedad más. Además tengo que escucharlo de ministros que viven en viviendas oficiales y que se han gastado un porrón de dinero en arreglarla cuando han estado año o año y medio de ministro", se ha defendido.

El líder de la oposición ha rematado diciendo que llevo mucho tiempo en la vida pública y ha ironizado con que le quieran sacar estos datos como supuestos trapos sucios. "Han hecho auditorias en Correos para ver si han cometido alguna irregularidad", se ha resignado.

En el Senado, Feijóo cobra 5.008,68 euros brutos al mes, que en 14 pagas suma 70.121,52 euros brutos al año. El salario base es de 3.050,66 euros brutos al mes en 14 pagas, pero a esta cantidad hay que añadirle 1.958,02 euros brutos al mes que reciben aquellos senadores de circunscripciones distintas a Madrid.

Además de este sueldo como senador el líder del PP cobra del partido al ejercer como presidente. Este 'sobresueldo', como lo denominó Pedro Sánchez en la Cadena Ser, los populares siempre se han negado a desvelar.

Ante esta incógnita, fuentes de la dirección popular explicaron a El País que esa remuneración se realiza en concepto de "gastos de representación" y que para nada se trata de un salario aparte.