Feijóo no eliminará los impuestos a energéticas y banca si gana el 23-J, aunque los modificará

Óscar González / NurPhoto via Getty Images

El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no eliminará los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y los bancos aprobados por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez. El anuncio, en una entrevista con el Financial Times, llega pocos días después de que el líder conservador afirmase también que, de llegar a La Moncloa, no derogaría la reforma laboral que su formación política tanto ha combatido.

En la conversación con el diario británico, uno de los más influyentes en el mundo de los negocios, Núñez Feijóo considera que estos tributos fueron “mal diseñados” y necesitan mejoras, pero afirma que no los eliminará. “Tenemos que ajustar el riesgo legal en el que estamos incurriendo; no es el modelo adecuado”, apunta el candidato conservador, al tiempo que se abre a “hablar con las energéticas y con los bancos para recurrir a su solidaridad y buscar la mejor manera de que contribuyan a reducir la deuda y el déficit público”.

El anuncio es un jarro de agua fría para las empresas del sector financiero y energético, que llevan meses litigando contra estas tasas extraordinarias -que gravan su facturación y no sus beneficios, como suele ser habitual- y que confiaban en un giro en el caso de una potencial victoria del PP. La banca, de hecho, ya temía en los últimos días una prolongación del impuesto más allá de 2024 gane quien gane los comicios del próximo día 23.

El expresidente gallego lleva meses haciendo equilibrios con el asunto del impuesto extraordinario a estos sectores, dos de los que más se han visto beneficiados por la invasión rusa de Ucrania, la inflación y la abrupta subida de los tipos de interés.

Hace un año, justo después de que el Gobierno anunciase la puesta en marcha de ambos impuestos, Núñez Feijóo acusó a Sánchez de hacer “el mayor populismo en materia fiscal en Europa” pero evitó pronunciarse específicamente sobre ambas figuras fiscales. Más recientemente, a finales de mayo, el candidato del PP dejó entrever en una intervención en el Cercle d’Economia que los eliminaría.

Del gravamen sobre la banca deslizó que si se quiere solucionar el incremento de las hipotecas se puede “crear un fondo con la banca, pero no crear un impuesto que está judicializado y que previsiblemente tendrá que devolverse”. Del tributo sobre las energéticas, afirmó que “parece que está hecho para perderlo y lo devuelvan” y criticó “este tipo de políticas, que quizás captan votos pero no inversión”.