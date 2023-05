Alcaldes por azar: cuando tirar una moneda al aire puede decidir el futuro de varios municipios

“Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”. Eso decía en 2015 Mariano Rajoy, pero no, esta liosa frase del expresidente del Gobierno también tiene sus excepciones. A veces el azar es el que de verdad elige al alcalde.

Varias localidades de toda España pueden depender de un sorteo, como tirar una moneda al aire, para saber cuál será el regidor que tendrán durante los próximos cuatro años. Todo ello porque los resultados electorales de este domingo hayan dado un empate técnico a los dos listas más votadas.

Uno de estos municipios es San Mateo de Gállego, de unas 3.100 personas situado en la provincia de Zaragoza. Pero este ni mucho menos es el único ejemplo en toda España. El futuro de las 2.000 personas que viven en el Valle del Zalabí (Granada) podría tener un idéntico desenlace. Y como ellos, otros tantos pueblos que no han conseguido elegir un alcalde tras haberse producido un empate a votos entre los dos únicos partidos que han obtenido representación.

En esta céntrica localidad aragonesa tanto el PSOE, que llevaba en el Ayuntamiento dos legislaturas seguidas, como el PP han logrado 807 votos, mientras que en el Valle del Zalabí, donde también gobernaba el PSOE, el empate se ha producido con 646 votos.

“Es una situación curiosa que se ha dado y no era previsible, pero que puede pasar y no es algo tan extraño”, asegura Manuel Sánchez, el actual alcalde del pueblo andaluz y líder de los socialistas.

Misma opinión tiene José Manuel González, el regidor de San Mateo de Gallego: “Es una situación anecdótica y curiosa pero hay precedentes. Nosotros no somos los primeros porque ha pasado, pasa y seguirá pasando, pero sí que es verdad que te pilla un poco de sorpresa al principio porque uno espera tener claro los resultados ese día”.

En ambos casos y antes de saber si van a un sorteo o no tienen que esperar a las reclamaciones que han hecho a sus respectivas juntas electorales. Por ejemplo, González ha pedido que se revise una papeleta con un dibujo que, según explica, para el PP se aceptó y para el PSOE no.

“Que anulen la suya o den validez a la nuestra”, especifica el todavía alcalde, que añade que han hecho otras dos peticiones en las que se habían escrito en las papeletas calificativos a algunos de los candidatos.

Uno de los colegios electorales de este domingo. Europa Press via Getty Images

Por su parte, el PP también ha puesto tres recursos para que tres votos, que han sido nulos en un primer momento por diferentes borrones y dibujos, puedan finalmente contar.

En el caso granadino, el PSOE ha reclamado que no se cuente una papeleta que está "un poco rota" y que al principio contó como nula y luego se le dio validez. “Hemos reclamado descontar un voto al PP porque fue declarado nulo por la mesa, luego se admitió y ahora estamos pendientes de saber si se admite o no porque está roto”, resume Sánchez.

El viernes se sabrá el (primer) desenlace

Tal y como explican ambos y si no hay ninguna novedad al respecto, este viernes estos dos municipios conocerán si tienen que ir a un sorteo o si la junta electoral determina la validad o invalidez de un voto que permite romper la igualada.

Por eso, de momento no quieren hoy de posibles pactos entre ellos en los que, por ejemplo, alternen la alcaldía con el mandato de dos años cada uno. “Tanto Joaquín Ibáñez (el candidato del PP) como yo aspiramos a gobernar. Hay muy buena comunicación, le felicité por sus resultados, pero esperamos que la junta electoral lo resuelva a nuestro favor y no hemos hablado de posibles pactos”, asegura el alcalde zaragozano.

Su homólogo granadino secunda sus palabras: “Tuvimos un breve contacto respecto a la situación y no nada más. La relación entre ambas partes es muy correcta y cordial y no hay problemas, pero hasta que no resuelva la junta electoral no sabremos cómo queda finalmente la situación, luego ya sí que buscaremos la mejor forma de resolverla”.

Ambos priorizan sobre todo que salga un alcalde pronto para poder continuar con proyectos que han sido aprobados y que contaban con el apoyo del resto de formaciones. “Todos buscamos lo mejor para el municipio”, afirman los dos tajantemente.

La política, ¿un juego de azar?

Una posibilidad es, tal y como esperan los candidatos, que sus respectivas juntas electorales aprueben sus reclamaciones y denieguen las de sus oponentes para así salir elegidos democráticamente.

Sin embargo, hay otra opción: que el empate se mantenga. Esto podría darse por no dar aprobar ninguna queja o por sí dar validez al mismo número de peticiones y que, entonces, el empate sea con una cifra de votos diferentes.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) aclara que en estos casos el empate se resolverá por sorteo. Aunque no especifica el tipo de sorteo, la inmensa mayoría de las últimas veces que ha pasado esto se ha resuelto tirando una moneda al aire y eligiendo cara y cruz, tal y como si fuera un partido de fútbol.

"Cuando se acabe la situación de incertidumbre la ley dice que la forma es por sorteo, pero no se sabe si será tirando una moneda al aire, sacando una papeleta, una bolas, etc. Lo desconozco", aseguran.

Acabe siendo un tipo de sorteo u otro, lo que se juegan con la resolución de este viernes es que el azar no decida la política municipal.