2020, ¿año nuevo o más de lo mismo?

POOL New / Reuters

POOL New / Reuters Boris Johnson, primer ministro británico.

A los españoles emigrados en Reino Unido se nos va a exigir un settled status (estado de asentado) que por desgracia no es un mero registro, que es lo que pedimos los colectivos migrantes, y pasa por la decisión de un burócrata de la Home Office (Ministerio de Interior), que lleva meses funcionando con un gran número de casos irregulares que prueban la discrecionalidad y falta de sentido común de los que toman las decisiones.

Unelected bureacrat ha sido una expresión usada por muchos que no sabían el significado de ninguna de las dos palabras, pero oye, una vez hicieron el esfuerzo de aprenderlo había que usarlo.

El 31 de enero es una de las fechas en el calendario, y quieren incluso hacer sonar un Big Ben en pleno proceso de restauración para celebrar esta “independencia” del malvado “burócrata no elegido” europeo. ¡Ay si hubiéramos cobrado un penique con cada vez que hemos oído esta expresión los últimos tres años!

Muchos de nuestros derechos serán contenidos en una legislación secundaria muy fácil de ser cambiada si así lo desean Boris y sus amigos, y no podemos fiarnos ni un pelo con el ambiente populista y de banderitas que tenemos ahora mismo.

2020 nos mostrará si hay intención de apreciar a los trabajadores europeos, o si siguen con la escalada antieuropeista y chauvinista. Llevo más de dos décadas en el país y percibo un sentimiento de incomodidad en el ambiente que nunca antes hemos sufrido.

Habrá muchas más medidas del Gobierno que afectarán al día a día, a la economía, a la educación de nuestros hijos, a un sistema sanitario en plena crisis obligada por gobiernos que han condenado al NHS a subsistir con menos de lo mínimo... pero parece que solo hay en la agenda el infame Brexit.

Pero por si fuera poco preocuparnos por las aventuras y desventuras a las que nos llevará Boris Johnson, tendremos igualmente un ojo puesto en nuestro país, y el posible gobierno que tendremos el 7 de enero.

Hay medidas que nos afectaran directamente, y habrá que ver si desde el exterior se nos va a dejar aportar con propuestas un plan para mejorar nuestra vida como emigrantes.

En 2019 ni se nos escuchó ni hubo intención, y se llegó hasta el extremo de no convocar el pleno de 2019 del Consejo General de la Ciudadanía española en el exterior. Sí, ese organismo consultivo (deja que me ría) donde se nos da la oportunidad de aprobar el trabajo hecho y las propuestas de muchos consejos de residentes esparcidos por el mundo.

No se nos dio la oportunidad, pero conociendo lo que ha pasado con gobiernos del PP y el PSOE hasta ahora, y la falta de difusión que se nos da como institución como regla general, quizás incluso habiendo pleno del CGCEE no hubiéramos logrado nada de nada a pesar del trabajo voluntario que hacemos como consejeros.

El nuevo programa aprobado con Unidas Podemos da señales de que por fin se acabará el voto rogado, habrá una ley de nacionalidad digna (esperemos que se incluya el ius sanguini) y hablan de que se seguirá impulsando el Plan Retorno (que necesitará una vuelta de tuerca y más compromiso para que llegue a más gente, y atraiga no solo al “talento” sino incluya también al resto de españoles que preferirían aportar a su país con un trabajo digno).

Este programa, en sus 50 páginas, no llega a esbozar algunas de las peticiones y demandas que muchos deseamos se cumplan, pero entendemos que es un documento preliminar y su tamaño no permite cubrir todo. Esperamos que habrá más medidas que aun estando previstas, no pueden entrar en este plan que es una muestra de intenciones.