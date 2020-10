Cinco cosas que deberían saber los hombres sobre la perimenopausia

“Retroceso de la línea capilar por la que me diagnosticaron alopecia masculina, palpitaciones tan fuertes que me hacían ir a urgencias todas las noches después de trabajar, pensamientos paranoicos, ansiedad... Llegué incluso a pensar en tirarme a un río y escapar de todo. Nunca sospeché que la menopausia podía ser tan horrible”.

“Siempre me he preocupado mucho por las cosas, pero esta vez se pasó de la raya. Me preocupaba por lo que podría pasar y por lo que había pasado. A veces me quedaba paralizada en el trabajo e incluso en mi vida personal”, comenta.