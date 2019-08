“La siesta es parte de la cultura... no en todas las tiendas y restaurantes la hacen, pero muchos aún la hacen”, explica esta joven en su canal, en el que cuenta con más de 90.000 seguidores. Según su teoría, muchos comercios cierran al mediodía para que los empleados vayan a echarse una siesta. Añade que las personas que trabajan en oficinas no necesariamente se echan la siesta, pero (atención) “se consideraría que está bien echar una pequeña cabezadita en las zonas comunes a la hora del almuerzo”.

Esta tendencia al contacto físico cercano también le sorprendió cuando se encontraba con personas conocidas. En el vídeo, Blick aparece acompañado por Yoly, una joven madrileña (no queda claro si es su pareja o solo su amiga). Él rememora que cuando conoció a la madre de Yoly, esta le cogía el brazo mientras le hablaba. También recuerda el caso de sus amigas españolas, que a veces le “tocaban la pierna” mientras hablaban con él, un gesto al que, “como neozelandés anglosajón”, no sabía qué sentido darle y se preguntaba si era alguna clase de señal... hasta que comprendió que no había ninguna insinuación, sino que esos gestos eran una forma de acompañar al lenguaje oral.

Por eso le chocó su contacto con los camareros españoles, a los que considera muy buenos profesionales, pero cree que “son muy intimidantes”. Coronado narra como en una ocasión estaba en un bar y quiso cambiarse de mesa para poder enchufar su ordenador portátil, por lo que le dijo a la camarera: “Disculpa, me voy a mover a la mesa de allá al lado”. Según este joven mexicano, lo que un mesero mexicano diría para negar esta petición sería algo así como “disculpa, lo siento, no se puede”. Pero la respuesta de la camarera española se limitó a un escueto y tajante “no”. “No es para tanto, pero no esperaba que me dijera ’no”, añade.

Muchas más luces que sombras

A pesar de que estas particularidades de la forma de ser de los españoles extrañen e incluso lleguen a chocar a muchos extranjeros, también es cierto que son infinitamente más numerosos los elogios que las contrariedades que estos youtubers mencionan sobre nuestra cultura. Por algo será que España está en el podio de los países más turísticos del mundo...