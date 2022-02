Nueve cosas que nos están dejando locos de la campaña de Castilla y León

Manuel Angel Laya/Europa Press via Getty Images El líder del PP, Pablo Casado, durante una visita a una empresa de productos cárnicos.

El 20 de diciembre, el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, sacudía el tablero político español al adelantar las elecciones autonómicas tras cesar a todos los consejeros de Ciudadanos en su Ejecutivo de coalición. Ese día arrancó una carrera electoral que con el inicio de campaña ha dejado ya escenas y frases para el recuerdo. Desde la irrupción del debate de las macrogranjas tras las acusaciones al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por unas declaraciones tergiversadas en un entrevista en The Guardian hasta el atuendo castizo de políticos de Vox en actos electorales. Estos son algunos de los momentos que nos están dejando locos de los comicios autonómicos en Castilla y León. 1- Esas macrogranjas de las que usted me habla Si ha habido algo que ha marcado los primeros compases de la campaña electoral es el intento de partidos de la derecha de hacer prender la idea de que el Ministerio de Consumo ha cuestionado la calidad de la carne española. Desde el primer momento, Mañueco cargó contra Garzón asegurando que había dejado en mal lugar a los ganaderos castellanos y leoneses, cuando la única afirmación del titular de Consumo sobre esta comunidad era positiva. Entonces, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, continuó alimentando esta ofensiva dando una rueda de prensa en la que pidió el cese de Garzón por sus críticas al máximo exponente de la ganadería intensiva. No obstante, lo hizo desde un escenario totalmente contrario, una explotación de ganadería extensiva en las que podía verse a vacas paciendo tranquilamente y separadas. El mismo día que los populares presentaban su campaña #MásGanaderíaMenosComunismo, los periodistas allí presentes no pasaron por alto la contradicción que llevó a Casado a justificar que no había ido a una macrogranja porque en su pueblo de adopción no había macrogranjas y a argumentar que en Castilla y León es evidente que hay granjas grandes y granjas pequeñas.

2- “Tampoco me parece que contaminen” El mismo día que Casado visitó la explotación de ganadería extensiva en Navas del Marqués las explicaciones que tuvo que dar sobre la postura del PP ante las macrogranjas no se redujeron al lugar escogido para la rueda de prensa. El líder de los populares se pronunció sobre este modelo ganadero tras la insistencia de los periodistas. “Y si al PSOE le parece que aquí se maltratan animales. A mí no me lo parece, sinceramente. Y, además, tampoco me parece que contaminen”, comentó Casado ante los medios, en una declaración por la que le llovieron críticas en redes sociales. Después de todo, desde el PP habían apoyado iniciativas contra las macrogranjas en al menos 37 municipios. La mayoría de ellas en Castilla y Léon.

3- Llegan los ‘Peaky Blinders’ La entrada de Vox en campaña tampoco pasó desapercibida después del atuendo elegido por su algunos de sus políticos, como el presidente, Santiago Abascal, o la diputada Macarena Olona. Esta última llegó a comparar el abrigo de su vestimenta con el de una de los personajes de la serie televisiva Peaky Blinders. Las fotos en las que se ve a Abascal caminando por las calles de León con una boina fueron contestadas por el propio candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, que aludió a dicha obra de ficción que retrata la historia de una banda criminal inglesa de mediados de siglo XX. El de la formación naranja no fue el único político que ironizó con las imágenes. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, también publicó un mensaje muy crítico en su cuenta de Twitter.

Trabajador, trabajadora:



Si votas esto, no estás votando a Tommy Shelby, estás votando al cacique que explotó a tus abuelos hace 70 años.



Y que ahora te explota a ti. pic.twitter.com/xRt7gtMKRx — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 24, 2022

4- El asalto ‘trumpiano’ al Ayuntamiento de Lorca Prueba de que las macrogranjas configuran uno de los pilares de la campaña en CyL ha sido una escena que puso lo pelos de punta fuera de la propia comunidad autónoma donde se celebran las elecciones. Una treintena de personas asaltaban el Centro de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) donde se iba a debatir una moción para limitar la creación y ampliación de las grandes explotaciones porcinas. Entre amenazas de muerte y gritos, una multitud rompió el cordón policial e irrumpió en las instalaciones municipales impidiendo que tuviera lugar la sesión plenaria. El propio regidor, el socialista Diego José Mateos, aseguraba que le recordaba al asalto al Capitolio estadounidense por parte de seguidores de Donald Trump. En días posteriores, salió a la luz que algunos de los asaltantes habían denunciado una campaña de desinformación y que incluso sentían vergüenza al ver las imágenes.

5- Salvad al azúcar y... a la remolacha Pablo Casado se ha convertido en claro protagonista de buena parte de los titulares que está dejando la campaña en CyL. Tras sus afirmaciones sobre las macrogranjas, el presidente del PP también ha recuperado otras acusaciones contra el Gobierno como es el caso de la ofensiva por el azúcar y, por ende, de la remolacha. “Ha sido atacada la remolacha. Los años tan difíciles que han vivido como para que vengan a decir que el azúcar es veneno”, aseguraba Casado el pasado fin de semana desde Palencia. El jefe de la oposición cargaba contra las campañas de Consumo para reducir el consumo excesivo de azúcar. Sin embargo, no se pronunció sobre los datos y el consejo de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) que iban en esta línea.

6- El ‘apoyo’ de Aznar El Partido Popular no solo ha tirado de dirigentes autonómicos como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el gallego Alberto Núñez Feijóo o el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. También ha llamado a filas al expresidente José María Aznar para un acto en su terreno por excelencia. Desde un mitin en Valladolid, el exmandatario tenía como objetivo arropar a Mañueco en los comicios del 13-F. No obstante, Aznar acabó dejando varias afirmaciones que muchos interpretaron que cuestionaban su lealtad al propio Casado. La frase que generó mayor incertidumbre y que incluso tuvo que aclarar el día siguiente fue esta: “Oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuantos, a la casa de no sé qué o al convento de no sé qué. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué? Se gana, ¿para hacer qué?”.

7- Drácula y ¿sus zombis? Si la afirmación sobre el azúcar y la remolacha que realizó Pablo Casado generó numerosas bromas y despertó la ironía en redes sociales, tampoco pasó inadvertida otra de sus declaraciones. En uno de sus reiterados ataques al presidente Pedro Sánchez, el popular aseguró que se “ha pasado de la coalición Frankenstein a la coalición Drácula” para terminar el reproche con una comparación errónea. “A todo el que pacta le contagia. A todo el que muerde, acaba siendo un zombi como él”, aseguró el líder del PP, generando cierta controversia, puesto que el folclore apunta a que un vampiro convierte en vampiro a quién muerde.

8- La mochila austríaca y el “turismo de otras razas” Que las elecciones autonómicas de Castilla y León se libran en clave nacional era una obviedad que quedó retratada en las constantes alusiones al Ministerio de Consumo y los ataques a Sánchez. El PP también ha centrado su ofensiva contra el Gobierno en clave de reparto de los fondos europeos y la recién convalidada reforma laboral. Sobre esta última materia se pronunció Casado en una visita a una explotación ganadera intensiva -acto prometido tras las críticas de su primera rueda de prensa en Navas del Marqués- recuperando una de sus propuestas, la mochila austriaca. Fue a raíz de una referencia a lo que denominó como “turismo de otras razas”. No obstante, la argumentación de Casado para defender esta medida también generó polémica. “Será mejor emplear 10.000 millones de euros para que de aquí a 20 años se contrate a mucha gente, sobre todo jóvenes y mujeres, a estar dando un millón de euros para la Guerra Civil o no sé qué archivos que quieren digitalizar, otro millón de euros para el turismo de otras razas, y otro millón de euros para las sedes sindicales”, aseguró Casado.

9- Un debate con plasma Lo cierto es que no nos deja muy locos después de lo vivido por la pandemia, pero una de las grandes anécdotas que han dejado los comicios de Castilla y León se trata del primer debate televisado, a tres bandas, en TVE. El positivo en coronavirus del exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, provocó que tuviese que intervenir de forma telemática. El candidato de Ciudadanos se enfrentó a Mañueco y al socialista Luis Tudanca desde su domicilio en una intervención en la que no faltaron los grandes titulares.