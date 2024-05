El curioso caso del pueblo de 55 habitantes lleno de 'empollones'

Salamanca, Santiago de Compostela o Alcalá de Henares cuentan con las universidades más antiguas de España, y del mundo. Eso ha tenido que influir necesariamente en sus entornos. En el de las urbes, desde luego, pero también en las poblaciones pequeñas de las provincias en las que estaban asentadas, que miraban y citaban a su universidad con orgullo y ansiaban que sus hijos acabaran en sus aulas.

Dicho esto, y situándonos en la actualidad, hay datos curiosos sobre este hecho. Nos vamos a referir a quizás el más peculiar, el de un pequeño pueblo en el que abundan los titulares superiores. Se llama Garcirrey y está a 47 kilómetros de Salamanca. Tiene, según el último padrón, sólo 57 habitantes. Pero hace dos años, el último del que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene datos cerrados que incluyen el nivel de estudios, entonces eran 55, de los cuales nada menos que 28 eran titulados superiores. Es un 50,91%, el segundo dato relativo más alto de la provincia sólo superado por Aldeatejada.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Este pueblo lleno de empollones, o de sabios, no los conocemos, no tiene bar, sus pocos habitantes no cuentan con una gran oferta de ocio, tienen que desplazarse al médico a Salamanca, no tiene farmacia ni consultorio. Ahora bien, sí viven en un precioso entorno, tranquilo, lleno de naturaleza y tranquilidad. Quizás eso haya influido en el rendimiento académico de sus habitantes más ilustrados.

Entre otros municipios de esta zona con más habitantes con estudios superiores destacan Cabrerizos, la localidad con más renta; Carbajosa de la Sagrada, y Monterrubio o Villamayor. Más alejados de la capital, cabe mencionar poblaciones como Morille, con un 41% de titulados universitarios.

Hay que recordar que, por lo general, los municipios con más renta destacan en la presencia de universitarios. Según los últimos datos del censo oficial anual de población, en Salamanca 95.463 personas tienen estudios superiores universitarios, es decir, un título de Grado (la antigua licenciatura o diplomatura), un máster o se han doctorado. Es un alto porcentaje de la población, representat cerca del 30% de los 290.000 habitantes de la provincia.

Se reparten fundamentalmente en unos 60.000 licenciados o diplomados, 9.000 títulos de máster y 5.500 doctores. Pero hay otro lado. Un total de 7.870 personas son analfabetas y no tienen estudios reglados, 43.000 han cursado sólo estudios primarios y 120.000 han hecho la secundaria.

Las provincias con mayor porcentaje de población de 15 y más años con estudios superiores en 2022 fueron Gipuzkoa (43,1%), Bizkaia (41,7%) y Madrid (41,1%). En Tres Cantos (Madrid), Las Rozas de Madrid (Madrid) y Sant Cugat del Vallés (Barcelona) más del 62% de la población de 15 y más años eran titulados superiores.