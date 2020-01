Nueve errores que cometes cada vez que te pones a dieta para perder kilos

1. No tener paciencia.

2. Pensar que tú solo puedes hacerlo.

La necesidad de ir al especialista surge cuando el estilo de vida no es saludable, aunque los kilos extra sean pocos. “Ir a un profesional te ayudará siempre a mejorar tus hábitos y, por otro lado, también te dará recursos y herramientas para que épocas como Navidad o verano no sean un desastre nutricionalmente hablando”, continúa Hoyos.

3. Limitarte a recortar las calorías y pasar del ejercicio.

“La grasa no solo se elimina mediante la dieta, también con el ejercicio”, aclara Robles, que señala que si nos limitamos solo a vigilar lo que se come perdemos también masa muscular. La actividad física nos ayuda a mantener esta.

4. Pesarte día sí y día también.

5. Fiarte de los alimentos light.

6. Aliarte con el sushi.

El problema es que la comida japonesa que llega a España no es la comida japonesa que se vende en Japón. “Muchas veces incluye ingredientes que no son tan saludables como es el caso de los palitos de cangrejo”, explica Robles. “Tampoco hay que perder de vista que son alimentos con un alto contenido en sal ya que suelen aderezarse con salsa de soja”, añade.

7. Demonizar a los frutos secos, el plátano o el aguacate.

Los frutos secos, los plátanos y los aguacates no solo no están prohibidos sino que deberían incluirse en la dieta de cualquier persona, quiera o no quiera perder peso. “Son alimentos saciantes, con grasas buenas y fibra”, explica Robles.

Lo importante es no abusar —“tampoco he visto nunca a nadie que haya comida cinco aguacates de golpe”— y saber elegir. Esto último es especialmente importante en el caso de los frutos secos porque no valen todos. “Deben ser tostados o crudos, y no llevar añadidos”, apunta Robles.