A Almeida le proponen decirle un piropo a Pedro Sánchez y esta es su respuesta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha entrado al trapo durante una entrevista en la que le propusieron un reto no menor para él: decir un piropo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Entre estos últimos, el dirigente del PP admitió que no es demasiado empático. “A veces no soy el tío más inteligente en términos emocionales para saber cómo están los demás. No sé ponerme en el lugar del otro”, admitió.