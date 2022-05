A Gerard Piqué le preguntan por sus audios con Rubiales y acaba sacando a Franco

Para Piqué “está probado que ha sido un éxito” en referencia al nuevo proyecto de Supercopa. “Entiendo a la gente que no quiere que se juegue en Arabia Saudí, pero yo no decido, es la Federación. Siempre he dicho que el fútbol y el deporte abren países”, ha añadido Piqué, una frase que le ha servido para hacer una comparación de lo más curiosa.