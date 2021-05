A quién votan los jóvenes en Madrid

“La mayoría de los jóvenes españoles son del PP aunque aún no lo sepan”. El presidente del PP, Pablo Casado , utilizó esta frase en la apertura del XV congreso de Nuevas Generaciones, con mucha intención y con la vista puesta en las elecciones a la Comunidad de Madrid que se celebrarán el próximo 4 de mayo.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, se hace un selfie durante una visita a Fuenlabrada, bastión de los socialistas.

Únicamente, Más Madrid logra hacerle algo de sombra al cosechar el apoyo del 17,9% entre los primeros y del 15,3% entre los segundos. El resto de partidos no llegan el 10% de los votos en ninguna de estas dos franjas de edad, cuando antiguamente eran sus nichos.

Ayuso lograría hacer realidad ese sueño de Casado de que los jóvenes son del PP, aunque no lo sepan. El 20,1% de los votantes entre 18 y 24 años y el 25,4% de los electores entre 25 y 34 años meterán la papeleta del partido conservador en la urna el próximo 4 de mayo, según este sondeo del CIS.

Estos comicios no tendrán nada que ver con los anteriores, celebrados en 2019. “Los jóvenes están cambiando su voto. Los más jóvenes votaron hace dos años a PSOE y Más Madrid y los jóvenes más veteranos a Podemos. Una parte de los jóvenes que votaron a Ciudadanos ahora se han pasado al PP”, asegura la consultora política Ana Salazar , directora de Idus 3 .

Los expertos apuntan a una circunstancia curiosa en estas elecciones madrileñas. El apoyo a Ayuso no se traduce en una mayor popularidad del PP. “Los jóvenes se identifican mucho más con Más Madrid y, sin embargo, el voto se va al PP. Se nota claramente que hay un voto a la candidata. La simpatía de los jóvenes a Más Madrid en la encuesta preelectoral era del 19,2% entre 18 y 24 años y de 13,8% en los que tienen entre 25 y 34 años, la más alta que había. La simpatía del PP era menor al 7%”, explica Salazar.

Si no puedes ver el gráfico, sigue este enlace .

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images La candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, en el acto de inicio de campaña en Vallecas.

“La intención de voto del PSOE en los jóvenes de 18 a 24 años ha disminuido considerablemente del 10,9% en la encuesta preelectoral al 6% en la encuesta flash. Este voto se está desviando a Más Madrid, que tenía 14,6% en la primera y ahora tiene el 17,9%. Más Madrid está capitalizando el voto de los más jóvenes de la izquierda”, apunta Salazar.

La formación ultraderechista Vox ha sido consciente de que la popularidad de Ayuso podía poner en peligro su representación y, por eso, ha diseñado una campaña electoral con impactos —como Vallecas, el cartel de Cercanías o los debates— y muy centrado en las redes sociales —especialmente Instagram—, que tanto rédito le han dado en el pasado. El objetivo es atraer y mantener a ese votante joven.

“Vox detectó que estaba perdiendo voto joven y por eso, el cartel de los menores no acompañados dice ‘tu abuela’ y no ‘tu madre’, es decir, no se dirige a una persona de 40 años, sino de 20 o 25 años”, señala Salazar.