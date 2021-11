A Telecinco: por qué no se puede sorber y soplar

Todo eso lo tenéis. Conseguís, además, que algunos os teman (a mí, por ejemplo, me dan miedo algunos presentadores de vuestro grupo porque sus NO reglas del juego son espeluznantes). Sé de actores, comunicadores, artistas varios que fliparon al verse criticados en vuestros programas, tras opinar, con sentido crítico, de vuestro universo. Algunos se reservan los comentarios porque no quieren verse puestos en evidencia.

Cuento todo esto este martes (no descubro nada nuevo, nada que no se sepa, nada que no sepáis), porque lo del sábado en el Deluxe, con la entrevista a Pepe Navarro, me asombró, yo que ya me asombro de pocas cosas en estos formatos. Pero el sábado os vi y dije “esto es too much”. Empecé a recibir WhatsApp con mensajes y tuits de gente diversa, compañeros, colegas, gente que me advierte a mí esperando que yo alerte al mundo. Suscribo esto de los responsables de Bluper.