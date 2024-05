Una estadounidense cuenta lo que le ha pasado con una anciana en un bazar chino de España

La usuaria norteamericana de TikTok llamada Antoniette, que vive en Madrid "la vida tranqui", ha contado lo que le ha pasado en un bazar chino de la capital con una anciana, que no tenía mala intención, pero dice mucho de los prejuicios hacia la comunidad china.

"Hoy he quedado con una amiga, y como tengo el pecho hecho una mierda, le dije que necesitaba una goma, por lo que fui a un chino", ha expreado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 4.000 visitas y cientos de 'me gusta' (y subiendo).

Mientras seguía buscando en los estantes, una anciana se le ha acercado para preguntarle "dónde están las tijeras", confundiéndose con una empleada por sus rasgos asiáticos.

"Ella piensa que trabajo aquí y lo peor es que no es la primera vez que me ha pasado", ha expresado, recordando que en la primera experiencia parecida, "inocente de mí", pensó que al no ir maquillada podían confundirse. La anciana volvió a insistir en encontrar las tijeras y que Antoniette fuera quien le resolviera la duda, pero ella no trabajaba en el bazar.

"Al principio sí me pareció un poco racista, pero después del tiempo me di cuenta que realmente no hay muchos asiáticos aquí que no sean chinos", ha expresado, rematando que tampoco es algo que signifique que todos tengan un bazar.