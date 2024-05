Santiago Segura se pronuncia tajante sobre lo que han hecho PP y Vox: "No le veo ningún sentido"

El actor y director de cine Santiago Segura ha mostrado su indignación en X, anteriormente Twitter, ante la decisión que han tomado el Partido Popular y Vox de Alpedrete de quitar el nombre de Paco Rabal y el de Asunción Balaguer de una plaza y un centro cultural de la localidad.

La plaza Francisco Rabal, que se llama así desde 2001, pasa a llamarse Plaza de España y la Casa de Cultura Asunción Balaguer, que recibió ese título en 2015, será ahora como el Centro Cultural Cantera.

Esta decisión de la derecha y de la ultraderecha de Alpedrete contra dos vecinos ilustres de la zona ha provocado un "terremoto" en el pueblo como dicen varios medios locales. La noticia ha llegado también hasta Santiago Segura, que se ha pronunciado en la red social de Elon Musk.

"Hay alguna justificación lógica para quitar el nombre de Paco Rabal y el de Asuncion Balaguer de una plaza y un centro cultural en Alpedrete? No le veo ningún sentido. La política debería de ser otra cosa", ha dicho Segura en su perfil en X.

En otro mensaje ha escrito sobre un supuesto que no ocurrido de momento: "Me hubiese parecido igual de absurdo que algún gobierno decidiese retirar el monumento a Arturo Fernández (otro grande de la interpretación y gran amigo de Paco Rabal, a pesar de sus diferencias ideológicas) porque no fuese de su 'cuerda".