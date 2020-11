Adiós a Trump, ¿adiós a las 'fake news'?

Trump se irá, pero las fake news se quedarán y seguirán jugando a usar los grandes temas de conversación social y nuestras mayores preocupaciones como humanidad, sociedad e individuos para situarnos en una guerra ideológica que determinará qué relatos deben dominar el mundo en las próximas décadas. Y, como en toda guerra, quien gane logrará imponer su visión de la vida, la sociedad y el mundo. Las fake news seguirán existiendo después de Trump y no cesarán en su intento de dominarnos mentalmente a través de noticias emocionales que lejos de contarnos la verdad de los hechos, nos ofrecerán lo que el trumpismo bautizó como “hechos alternativos”, es decir, mentiras interesadas disfrazadas de información que buscan crear una nueva realidad falsa destinada a satisfacer nuestros deseos. Pero una fake new no es una noticia con la que no estamos de acuerdo sino una mentira de tomo y lomo aunque diga lo que pensamos. Y no tener esto en cuenta nos jode la vida porque si bien las noticias son falsas, sus consecuencias son reales.

Se va Trump y con él se va un presidente que pronunció quince fake news diarias, pero el vaticinio lanzado en 2018 por la consultora Gartner sigue vigente: en 2022, la mitad de las noticias que leeremos serán fake news. Ojalá este escenario no sea real nunca y, ahora que se va Trump, ojalá todas las noticias puedan volver a estar totalmente basadas en hechos reales.