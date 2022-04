Adriana Abenia se pronuncia tras la polémica de las modelos 'curvy': "El doble rasero apesta"

Este lunes por la noche, Abenia se ha explicado tras el revuelo generado con un vídeo en su cuenta de Instagram . “Anoche hice algo tan sencillo como generar un debate, solo eso, en torno a si una marca hacía bien en publicitar sus bikinis con una persona con aparente obesidad. No he dicho con sobrepeso”, ha empezado diciendo.

“Hemos juzgado todos los cuerpos famélicos de las pasarelas y con razón, a los que por cierto, nadie pedía analíticas de sangre ni el historial médico para juzgarlas como instáis a que haga”, ha continuado diciendo. “Ahora no se puede cuestionar si el extremo opuesto es insano y me parece que el doble rasero aquí apesta. Estas dos imágenes siento que ofrecen un mensaje a la sociedad en los que había un debate interesante”, ha explicado.

Abenia se ha justificado recalcando que es la primera que sigue el body positive porque cree que “ha hecho mucho daño la moda en la imagen que proyectamos de las mujeres”. “Por eso me asusta esta nueva tendencia a mostrar mujeres reales cuando no todas somos así en realidad”, ha matizado. “Pero que sea una mujer obesa, una mujer real no quiere decir que el mensaje que lanzamos a la sociedad de una enfermedad como la obesidad adulta e infantil está a la orden del día y a la que puedes llegar por motivos como problemas de salud, mala alimentación o depresión, sea el más adecuado”, ha añadido.

La presentadora ha admitido que las formas no fueron las adecuadas y que quizás no trasladó las ideas como quería. “Tal vez no di con la tecla al abrir ese melón y no lo trasladé así, también las horas que eran de la noche”, ha indicado, pero ha dejado claro que eso no justifica el odio en redes que ha sufrido.