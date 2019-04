Aitana y Miguel Bernardeau no esconden su amor y no hacen nada por frenar sus hormonas los efectos de la primavera. La pareja, que ya lleva más cinco meses de relación, aunque no la ha confirmado, ha sido pillada por las cámaras de Cuore protagonizando una intensa despedida ante la casa de... Ana Duato, madre del protagonista de Élite (Netflix).

El calentón de primavera, como llama la revista a su encuentro, se produjo después de que ambos acudiesen a su primer acto público juntos: una charla en la escuela de cine de Madrid a la que también acudió la actriz de Cuéntame.