Aitor Esteban se disculpa por decir esta palabra en la tribuna del Congreso

Aitor Esteban es uno de los parlamentarios mejor valorados del Congreso. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco suele llevarse el aplauso de la prensa especializada con sus intervenciones en la Cámara Baja.

Ahora, el diputado vasco ha usado su cuenta de Twitter para pedir, en tono de humor, disculpas por usar una palabra inventada este jueves en la sesión del Congreso para aprobar el estado de alarma de seis meses.

Esteban ha señalado que en lugar de decir “turbulencia” ha dicho “disturbancia”, una palabra que no existe. El político ha pedido la benevolencia del periodista Isaias Lafuente, de la Cadena SER, para que se apiade de él.

“Una súplica a Isaías Lafuente para que sea benevolente conmigo. Pillar, me va a pillar. Hoy en la tribuna me he inventado un ‘palabro’. He dicho ‘disturbancia’. Mi pobre excusa es que no me venía ‘turbulencia’”, ha escrito el diputado en la red social del pájaro azul.