10-N: la última oportunidad de Albert Rivera

Las elecciones del 10-N son un reto mayúsculo para Albert Rivera; una suerte de última oportunidad. El líder de Ciudadanos enfrenta la campaña electoral de las cuartas generales en cuatro años con las encuestas augurando un batacazo. Las más recientes, que recogen el impacto de la semana violenta de Cataluña tras la sentencia del procés, le auguran entre 18 y 24 escaños frente a los 57 que consiguió el 28 de abril.

Si el resultado que dibujan los sondeos -quinta fuerza por detrás de la ultraderecha de Vox y de Podemos- se hace realidad, el mazazo para Rivera le hará muy difícil seguir al frente del partido que preside desde que se fundó en 2006. Él mismo lo sabe. No está dispuesto a continuar en el trono naranja a cualquier precio y, por ello, ya habla de su retirada: “Estoy en política porque me apasiona. No me mueve el apego al sillón, a un escaño o a un cargo”, dijo en TVE.