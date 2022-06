Alemania aprueba subir el salario mínimo a 12 euros la hora a partir de octubre

Está cubierta de un repelente para la suciedad

Sexo, drogas y... no con Merkel. Uno no sabe bien si los políticos como Helmut Kohl o Franz Josef Strauss siguen en el poder a pesar de, o más bien gracias a sus frecuentes escándalos. Los “amigos”, las cuentas secretas y las relaciones extramatrimoniales no van con Merkel. Nos preguntamos cómo ha logrado la canciller no tener ni siquiera un escándalo en nueve años de gobierno. Si Kohl era el “canciller-teflón” (porque todo le resbalaba), ella es la canciller cubierta de repelente para la suciedad.