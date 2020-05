Allò essencial de veritat

Aquest article també està disponible en castellà.

A mesura que ha anat avançant el confinament ens han anat arribant imatges inaudites que mai no hauríem imaginat. Ciutats senceres sense cap humà visible, carrers deserts, edificis tancats. Talment com si els humans haguéssim desaparegut. Aquestes imatges han afectat negativament algunes persones, les han entristides i neguitejades. Jo he de confessar que lluny de desolació hi he vist una calma i una serenor gran, perquè potser vivint en un context urbà molt turístic, començo a estar saturada de tanta gent concentrada.

De mica en mica hem anat veient que –de vegades- els nostres carrers, camins o platges eren transitats per animals que normalment no solem veure. Passejant tranquil·lament, reconquerint l’espai que els humans els hem anat arrabassant a base de concentrar ciment. I també soroll i gasos tòxics. Més que mai hem tornat a sentir els pardals i molts altres ocells que normalment la remor del trànsit ofega i que ja no som capaços de copsar. Sembla que hi ha ocells que, per comunicar-se quan són a prop de carreteres i espais urbans, han anat modificant el timbre del seu cant, per poder-se sentir. Tot plegat fa pensar que potser els que sobrem en aquest planeta som els humans que, amb la nostra incontinència i voracitat, acabem malmetent tots els equilibris. No és que no hi som essencials, potser ni tan sols necessaris. Ens cal una bona reflexió!

I parlant d’essencialitats, també durant el confinament hem sabut quines eren les feines i els serveis essencials, a cop de decret. Hem tastat la medecina d’allò necessari i allò superflu. Hem entès –no sé si per gaire temps- que la major part de les coses per les quals ens delim i ens movem, en realitat no les necessitem, que podem prescindir-ne sense que res no s’esfondri. Això també ens hauria de fer rumiar a l’hora de consumir de manera irracional. Ens arrapem a tenir, més que a gaudir o a ser. De vegades ens realitzem a través d’allò material que podem aconseguir. Crec que aquest confinament ha posat força en evidència que ens podem estar de la majoria de coses i caldria que es traduís en un consum més racional. Amb tot, em temo que com que el missatge dominant és tornar allà on ho vam deixar, ara haurem de consumir per ‘salvar l’economia’. Molta prudència!

I sense deixar les essencialitats, repesco unes declaracions al meu parer desafortunades de l’avui Ministro de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribe. A començaments d’abril, després de reunions amb el sector cultural, no sols va anunciar cap mesura, sinó que va dir una frase que, essent el ministre del ram, el desautoritza d’entrada: “Primero está la vida, luego el cine”. No és que no consideri que la vida no és el primer i molt important, perquè sense vida no hi ha res. I és aquí on jo voldria esmenar la frase del sr. Ministro: “Primero está la vida, y no hay vida sin cultura”.