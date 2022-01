Almeida se viene arriba y deja el momento más destacado del congreso del PP de Castilla y León

Para realizar tal espaldarazo político, el también alcalde de Madrid ha tirado de una cita o suerte de referencia deportiva, en la que ha aludido al exseleccionador español Luis Aragonés. En un momento, muy álgido, de su intervención, Almeida ha relatado a la audiencia que “ya sabéis, los que me conocen que yo no puedo evitar meter siempre una morcilla, nunca mejor dicho, en esta tierra... de mis creencias futbolísticas”.

Sin concretar a qué se refería con esa frase o si iba por Burgos, se ha arrancado citando al afamado técnico español de La Roja. “Luis Aragonés decía que en el fútbol solo hay una cosa y es ganar, ganar, ganar, ganar y después volver a ganar”, ha explicado. Acto seguido ha precisado que “Alfonso Fernández-Mañueco y el Partido Popular, el próximo 13 de febrero, va a demostrar que esta tierra va a ganar, ganar, ganar, ganar y, después de eso, volver a ganar”.

Ataques al PSOE

El regidor de Madrid también ha reclamado que en este mes que faltan para las elecciones hay que “volcarse” y ha puesto de manifiesto que hay que ser conscientes de esa “responsabilidad” que va a servir “a España y, sobre todo, a Castilla y León”.

Almeida ha reconocido que a Mañueco le van a hacer presidente los castellanos y leoneses “y no como dicen los que hablan que no quieren darte los votos gratis o los que sí pueden optarán por no hacerte presidente”.

Por último, se ha referido al PSOE que, a su juicio, “en esta tierra ni está ni se le espera” y que han optado por ponerse de “perfil” cuando el PP está para transmitir un mensaje de “ilusión y confianza”.